Ujawniono PCIe 6.0. Da mocnego "kopa" dyskom SSD

Specyfikacja nowego interfejsu został zaprezentowana oficjalnie przez PCI-SIG. A kiedy wejdzie w życie?

Złącza PCIe znamy wszyscy - korzystamy z nich na co dzień w komputerach, laptopach i innych urządzeniach. Najnowsza jego wersja to PCIe 5.0 - zadebiutowała wraz procesorami Intela 12. generacji, czyli Alder Lake i jak dotąd są to jedyne podzespoły potrafiące wykorzystać możliwości interfejsu. A tymczasem nachodzi jego następca. PCI-Sig Group, czyli organizacja odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie standardów nowych technologii, zapowiada już, że dzięki niemu zwiększy się szybkość transferu danych. Będzie wynosi 64 Giga, czyli 256 GB/s przy 16-szynowej konfiguracji.

Aby osiągnąć taką szybkość transferu danych zastosowano czteropoziomowy mechanizm Pulse Amplitude Modulation (w skrócie PAM4), a także nowy kontroler. Podobnie jak wcześniejsze wersje interfejsu, także ten cechuje kompatybilność wsteczna. Al Yanes, prezes PCI-Sig Group, poinformował, że nowe rozwiązanie jest dedykowane przede wszystkim centrom danych, ale skalowalność pozwoli na zastosowanie go również w innych dziedzinach. Oznacza to, że dla przeciętnego użytkownika komputera czy laptopa jeszcze długo nic się nie zmieni.

Większość z nas używa PCIe 4.0, wprowadzonego w 2018 roku. Dopiero w drugiej połowie bieżącego pojawią się drugie podzespoły korzystające z możliwości PCIe 5.0 - procesory Ryzen 7000. Reszta producentów sprzętu dopiero szykuje się do "piątki" i miną 2-3 lata, zanim się upowszechni.

A dla przypomnienia zestawienie dotychczasowych standardów. Jak widać, od 2010 roku każda kolejna generacja jest dwa razy lepsza od poprzednika. Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby stan ten uległ kiedyś zmianie.

