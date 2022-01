Układy Intel Sapphire Rapids opóźnione do trzeciego kwartału 2022 roku

Z raportu Jordana Kleina, dyrektora zarządzającego Mizuho Securities wynika, że skalowalne procesory Sapphire Rapids firmy Intel doczekają się znacznych opóźnień w premierze.

Fot. Intel

Raport pokazuje, że Intel musi po raz drugi zmienić datę premiery swoich procesorów Sapphire Rapids następnej generacji, przewidując ją na trzeci kwartał tego roku.

Ujawnia również, że produkcja Intel Ice Lake wzrosła, pokazując szacunkowy 50% wzrost dostaw każdego roku począwszy od 2022 roku. Intel nie podnosi cen na swoje procesory, szkodząc przyszłemu udziałowi AMD w rynku. Raport zawiera opóźnienie premiery Sapphire Rapids, chipsetu firmy wykonanego w technologii 7 nm, który pojawił się w zeszłym roku w drugim kwartale. Nie wydaje się, aby opóźnienie premiery procesorów Sapphire Rapids miało wpływ na Intela ze względu na wyższe ceny rachunków materiałowych, ponieważ materiały są droższe dla firmy.

Fot. Intel

Procesor Sapphire Rapids firmy Team Blue to skalowalna architektura chipsetu wykonana w 7nm, wykorzystująca EMIB firmy Intel. Rozwiązanie to łączy w sobie zarówno podłoże, jak i interpozytor, stanowiąc pomost pomiędzy nimi. Osadza ten obszar bezpośrednio w podłożu, oferując lepszą przepustowość i opóźnienia w porównaniu z innymi usługami OSAT, a także zwiększając koszt końcowego rezultatu. Nawet jeśli Intel sam wykonuje swoje opakowania, to wraz z utratą dostępnych materiałów, cena ogólnie wzrosła.

Wiceprezes i dyrektor generalny działu Datacenter/Cloud w Inspur Systems, Dolly Wu, zaprzecza jednak komentarzom CEO Intela, Pata Gelsingera, na temat Sapphire Rapids, dotyczącym AMD EPYC. Gelsinger ma nadzieję, że firma będzie bezpośrednio konkurować z procesorami AMD EPYC dla centrów danych, ale Wu przewiduje, że AMD Milan i ich seria Genoa nadal będą utrzymywać przewagę nad procesorami Intel Xeon Scalable.

AMD jest uzależnione od dostaw krzemu, co powoduje, że firma jest bardziej powściągliwa w szybszym zwiększaniu udziałów w rynku. Jednak Intel również dostrzega wyzwania związane z ciągłym zwiększaniem wydajności 7 nm procesu przez TSMC oraz pojawieniem się 5 nm układów AMD Genoa w 2022 roku. Tak czy inaczej, oby dwie firmy wykażą się dodatkową agresją przy dostępie do niezbędnych gniazdek w tym roku.