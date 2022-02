Ukraina namawia hakerów do ataków na Rosję

Zaatakowana przez Rosję Ukraina wciąż heroicznie się broni. Wczoraj powołano legion dla ochotników spoza granic naszego wschodniego sąsiada, dzisiaj Michajło Fedorow, minister cyfryzacji, ogłosił powołanie "armii IT", która ma nękać wroga atakami w sieci.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.