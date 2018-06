Ulefone X i Ulefone Armor X debiutują w Polsce

Dziś na polskim rynku zadebiutowały dwa nowe smartfony: Ulefone X z ośmiordzeniowym procesorem oraz Ulefone Armor X z gwarancją odporności IP68. Pierwszy jest przeznaczony do oglądania filmów i grania, drugi - do wykorzystania podczas ekstremalnych warunków zewnętrznych. Co warto o nich wiedzieć?

Ulefone X to smartfon, którego jednostką główną jest ośmiordzeniowy procesor MT6763, mający do wykorzystania 4 GB RAM. Działa po kontrolą systemu operacyjnego Android 8.1 Oreo, a dla użytkownika przeznaczono 51 GB miejsca na dane. Ilość tą można rozbudować do 256 GB za pomocą odpowiedniej karty pamięci. Stosunek wielkości wyświetlacza o rozdzielczości 1512x720 pikseli i proporcjach 18:9, do całości przedniej części wynosi 91%. Główny aparat wykorzystuje dwa sensory - 16 MPix oraz 5 MPix. Przedni aparat ma matrycę 13 MPix. Ponieważ Ulefone X dedykwoany jest rozrywce, wyposażono go w mikroukład AW8736 wraz z dedykowanym głośnikiem, co powinno dawać wysoką jakość dźwięku. Dużą zaletą urządzenia jest również bateria 3300 mAh. Według producenta wystarczy na 290 godzin działania urządzenia lub 10 godzin rozmów, 20 godzin słuchania muzyki czy 5 godzin oglądania filmów. W modelu tym wykorzystano także technologię bezprzewodowego ładowania Qi. Cena za Ulefone X to dokłądnie 999 złotych.

Ulefone Armor X to "pancerniak", który ma obudowę wykonaną z TU (termoplastycznego poliuretanu), wzmocnionego przez włókno szklane, poliwęglan i metal. Wyświetlacz chroni Corning Gorilla Glass. Takie rozwiązanie umożliwiają mu dużą odporność na ekstremalne temperatury - powinien doskonale sprawować się zarówno przy - 40 stopniach Celsjusza, jak i w 80-stopniowym upale. Stopień ochrony IP68 (przed kurzem i wodą) sprawia, że smartfon może zostać wykorzystany przez fanów sportów ekstremalnych oraz w branżach, gdzie ryzyko uszkodzenia urządzenia jest wysokie. A co wewnątrz? Przede wszystkim dualSIM - dla każdej z kart przewidziano wsparcie dla LTE. Ponadto pod wytrzymałą obudową znalazł się czterordzeniowy procesor MT6739 i 2 GB RAM oraz 16 GB miejsca na dane. Podobnie jak w przypadku Ulefone X, ilość tą można rozbudować do 256 GB za pomocą odpowiedniej karty SD. Wyświetlacz pokazuje obraz w rozdzielczości 1440 x 720 pikseli. Główny aparat to dwa sensory – 13 MP i 5 MP, natomiast frontowa kamera została wyposażona w sensor o rozdzielczości 8 MP. Również i w tym modelu zastosowano osobny układ audio AW8736 w parze z dedykowanym głośnikiem. Bateria, korzystająca z technologii bezprzewodowego ładowania Qi, cechuje się większą pojemnością - 5500 mAh, co ma umożliwić 250 godzin czuwania urządzenia, 20 godzin rozmów, 30 godzin słuchania muzyki czy 10 godzin oglądania filmów. Sugerowana cena sprzedaży to 849 PLN.