Ulepszone szybkie tłumaczenie obrazu w aplikacji Tłumacz Google

Tłumacz Google oferuje szybkie tłumaczenie obrazu, które pozwala zobaczyć świat w swoim języku. Został zaktualizowany, dzięki czemu powinien być jeszcze bardziej przydatny.

Tłumacz Google oferuje szybkie tłumaczenie obrazu - wystarczy nakierować obiektyw aparatu na tekst, którego znaczenie chcecie poznać. Jest to intuicyjny sposób na zrozumienie otoczenia, szczególnie pomocny, gdy podróżuje się za granicę. Co ważne, działa nawet wtedy, gdy nie ma się połączenia z Wi-Fi lub korzysta z danych komórkowych. Aktualizacja dodaje 60 kolejnych języków w funkcji szybkiego tłumaczenia obrazu - daje to możliwość sprawdzania w czasie rzeczywistym znaczenia tekstów zapisanych m.in.: po arabsku, malajsku, tajsku wietnamsku czy nawet w hindi. Pełną listę wszystkich 88 rozpoznawanych języków znajduje się tutaj.

Wcześniej, za pomocą tej funkcji można było tłumaczyć tylko między językiem oryginału a angielskim (lub odwrotnie, z angielskiego na inny wybrany język). Teraz możliwy jest przekład tekstu na jeden z ponad 100 języków obsługiwanych przez Tłumacza Google, np. z arabskiego na francuski lub z japońskiego na chiński. Podczas podróży za granicę, zwłaszcza kiedy jest się w regionie, gdzie rozmawia się w różnych językach, określenie języka tekstu, który chcecie przetłumaczyć, może stanowić spore wyzwanie. Ale od teraz można po prostu jako język źródłowy wybrać wariant Wykryj język, a aplikacja automatycznie go określi i przetłumaczy tekst. Załóżmy na przykład, że podróżujecie po Ameryce Południowej, gdzie mówi się zarówno po portugalsku, jak i po hiszpańsku. Jeśli napotkacie znak, ale nie jesteście pewni, w którym z tych dwóch języków został on zapisany, Tłumacz sam to wykryje, a następnie bezproblemowo przetłumaczy, na wybrany język.

Po raz pierwszy technologia tłumaczenia maszynowego oparta na sieciach neuronowych (Neural Machine Translation - NMT) została wbudowana w funkcję szybkiego tłumaczenia obrazu. Technologia NMT zapewnia dokładniejsze i bardziej naturalne przekłady dzięki zmniejszeniu błędów translacji od 55% do aż 85% w niektórych parach językowych. Większość pakietów językowych możecie pobrać na swoje urządzenie, aby móc korzystać z tej funkcji bez połączenia z internetem. Jednak gdy Wasze urządzenie ma dostęp do sieci, to otrzymacie tłumaczenie o wyższej jakości.

Odświeżono również wygląd opcji tłumaczenia obrazów, co pozwala na bardziej intuicyjną obsługę. Jeśli w przeszłości korzystaliście z opcji szybkiego tłumaczenia obrazu, być może zauważyliście, że przetłumaczony tekst nieco migocze podczas oglądania go na telefonie, co utrudnia czytanie. W ramach aktualizacji zmniejszyliśmy to migotanie, dzięki czemu tekst jest bardziej stabilny i lepiej się go czyta. W nowej wersji wszystkie trzy funkcje tłumaczenia poprzez aparat umieściliśmy dla Waszej wygody na dole. Znajdziecie tam teraz opcje błyskawicznego tłumaczenia (o której jest ten blog), a także skanowania (na zeskanowanym obrazie możecie palcem zaznaczyć tekst do przełożenia) i importowania zdjęć z aparatu, aby przetłumaczyć tekst z danego obrazu.