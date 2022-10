Umarł kabel USB-C, niech żyje kabel USB-C! Nadeszła zmiana, która znacząco ułatwi nam życie

Jeśli kiedykolwiek miałeś problem z wyborem odpowiedniego kabla dla swojego urządzenia, to ta zmiana dla kabli USB-C sprawi, że twoje życie stanie się łatwiejsze.

Nowe raporty potwierdzają lepsze i prostsze loga dla kabli i ładowarek USB-C. Dzięki nowym logotypom, USB-IF ułatwia zrozumienie prędkości transferu danych i limitów mocy akcesoriów. Wracając jednak do 2007 roku, SuperSpeed USB został ogłoszony wraz z terminem USB 3.0, który przyniósł przewagę prędkości transferu danych nad USB 2.0 z 0,48Gbps aż do 5Gbps. Następnie w 2022 roku SuperSpeed został wprowadzony w trzech wersjach wraz z szybszym USB 4.

Branża była jednak zgodna, że termin "SuperSpeed" nie jest pomocnym wyróżnikiem. W 2019 roku USB-IF zmieniło nazwę USB 3.0 na USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 na USB 3.1 Gen 2, a następnie USB 3.2 Gen 2; i USB 3.2 na USB 3.2 Gen 2×2, co czytając samo w sobie nie daje zbytniej jasności, co jest czym i jak działa.

Na szczęście, zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi i logo, USB-IF zmieniło swoje brandingi na po prostu USB 20Gbps (wcześniej znane jako USB 3.2 Gen 2×2), USB 10Gbps (wcześniej znane jako USB 3.2 Gen 2), itd. tym samym usuwając markę "SuperSpeed".

Użytkownicy elektroniki zobaczą nowe loga i markę na produktach już pod koniec tego roku

Nowe loga i nazwy pojawią się zarówno na opakowaniach, jak i na kablach. Będą one obejmować wydajność oraz protokoły zasilania, które kabel obsługuje. W przypadku ładowarek, na opakowaniu znajdzie się informacja o obsłudze maksymalnego dostarczania energii. Nowy branding dla portów USB będzie pokazywał obsługiwany protokół wydajności. Wytyczne pokazują również, że żadne z logo nie zawiera oznaczenia USB 4, ponieważ USB-IF nie chce używać USB 4 jako nazwy marki skierowanej do konsumenta. Zamiast tego, USB-IF zaleca USB 40Gbps i USB 20Gbps. Co więcej, gdy pojawi się USB 4 v2.0, będzie ono znane jako USB 80Gbps.

W wywiadzie dla The Verge, prezes i COO USB-IF, Jeff Ravencraft, powiedział:

Kiedy zaczęliśmy aktualizować nasz branding, zrobiliśmy wiele badań grup fokusowych z wieloma różnymi typami konsumentów i żadna z tych osób nie rozumiała przekazu i brandingu, a także nie rozumiała kontroli rewizji lub nazw specyfikacji.

Jeff dodał również, że uproszczony branding wszedł w życie w tym kwartale, a użytkownicy będą mogli zobaczyć nowe loga na produktach do końca tego roku.