Umbrella Academy - czy powstanie sezon 4? Sprawdź, co wiemy

Trzeci sezon serialu The Umbrella Academy już za nami. Czy jednak są to już ostatnie odcinki widowiska na Netflix? Czy powstanie 4. sezon Umbrella Academy? Sprawdźcie, co już wiemy.

Spis treści

Długo wyczekiwany 3. sezon Umbrella Academy jest od wczoraj dostępny na Netflix. Przed nami kolejne 10 odcinków z przygodami niecodziennej rodziny Hargreeves'ów. Jeśli zdecydowaliście się na "binge'owe" oglądanie i macie już za sobą Umbrella Academy 3, to z pewnością zastanawiacie się, czy serial powróci z 4. sezonem? My również, dlatego postanowiliśmy dokładnie zbadać jaką przyszłość czeka Umbrella Academy.

Czy dane nam będzie poznać kolejne przygody rodziny Hargreeves'ów w 4. sezonie Umbrella Academy? (fot. PCWorld.pl)

The Umbrella Academy – najważniejsze informacje

Tytuł serialu - The Umbrella Academy

- The Umbrella Academy Twórcy - Steve Blackman

- Steve Blackman Liczba potwierdzonych sezonów – 3

– 3 Liczba odcinków - 30

- 30 Czas emisji – 2019 - 2022

– 2019 - 2022 Gatunek - Science fiction, na podstawie komiksu

- Science fiction, na podstawie komiksu Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood, Marin Ireland, Adam Godley, Kate Walsh, Colm Feore, Cameron Britton, Mary J. Blige

Umbrella Academy sezon 4 - czy powstanie?

Steve Blackman - twórca serialu The Umbrella Academy, zdradził że sezon 3. nie zakończy historii rodziny Hargreeves'ów. Showrunner dodał również, że wie już dokładnie jak potoczą się dalsze losy bohaterów i kiedy chciałby zakończyć swoją opowieść. Blackman przyznał, że choć świat Umbrella Academy jest na tyle bogaty, iż mógłby być rozwijany nawet przez 10 sezonów, to finał serialu nastąpi znacznie wcześniej. Zdaniem twórcy widowiska, nie licząc 3. sezonu, będzie potrzeba jeszcze jednej - dwóch serii, aby zakończyć całą opowieść zgodnie z planem. Sympatyków pierwowzoru może jednak zmartwić fakt, że Blackman już potwierdził, iż kolejne sezony serialu Umbrella Academy będą się jeszcze mocniej różnić od komiksu autorstwa Gerarda Way'a

Zobacz również:

Mam w głowie zakończenie. Wiesz, z chęcią powiedziałbym, że będziemy mieć 10 sezonów, ale nie mam 10 sezonów w głowie, wiem, gdzie zmierzam. Chciałbym zrobić kolejny sezon, to na pewno. Od samego początku miałem pomysł, gdzie chcę, by ten serial się zakończył, i chciałbym mieć kolejny sezon, by zbliżyć się do tego zakończenia. Ja już wiem, jakie chcę zakończenie. Oczywiście będzie ono inne niż to, dokąd zmierza Gerard (twórca komiksu - przyp.red.), bo on ma znacznie więcej rzeczy, które chce zrobić z tymi wspaniałymi postaciami, które stworzył - Steve Blackman.

Istnieją zatem bardzo duże szanse, że 4. sezon Umbrella Academy powstanie. Chyba, że Netflix (co już niejednokrotnie mu się zdarzyło) zdecyduje się skasować dobry serial. Warto podkreślić, że w tej chwili nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony włodarzy platformy, iż Umbrella Academy 4 faktycznie powstanie. Z reguły ogłoszenie kontynuacji konkretnej produkcji odbywa się po kilku tygodniach od jej emisji. Na ostateczną decyzję Netflixa musimy zatem jeszcze poczekać.

Umbrella Academy sezon 4 - data premiery

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i Umbrella Academy otrzyma "zielone światło" dla 4. sezonu, to możemy się spodziewać, że na premierę kolejnego sezonu nie będziemy musieli czekać wyjątkowo długo. Warto tu przypomnieć, że najdłuższa przerwa pomiędzy poszczególnymi seriami pojawiła się pomiędzy 2. i 3. sezonem i trwała niemal dwa lata. Spowodowane to było jednak w dużej mierze problemami z produkcją serialu podczas pandemii COVID-19. Premiera czwartego sezonu The Umbrealla Academy mogłaby zatem odbyć się już pod koniec 2023 roku.

Aktualizacja - 4. sezon The Umbrella Academy będzie ostatnim. Twórcy mają pomysł na wielkie zakończenie

Steve Blackman po raz kolejny wypowiedział się na temat przyszłości serialu The Umbrella Academy. Niestety, potwierdził on, że Netflix wciąż nie zamówił kolejnych odcinków i nie odbyły się jeszcze żadne rozmowy w tej sprawie. Twórca widowiska ma jednak nadzieję, że ostatecznie dane mu będzie doprowadzić historię rodziny Hargreeves'ów do końca. Jak sam bowiem przyznał - historia 4. sezonu Umbrella Academy jest już gotowa i tak naprawdę zarówno Blackman, jak i jego zespół czekają tylko na "zielone światło" od Netflixa.

Mogę tylko powiedzieć, że wiem, jaki będzie 4. sezon, ale jeszcze go u nas nie zamówiono. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że dostaniemy zamówienie, ale musimy poczekać i zobaczyć, tak jak wszyscy - Steve Blackman

Blackman zdradził również, że mógłby w satysfakcjonujący dla widzów sposób zakończyć historię Umbrella Academy już w czwartym sezonie. Choć nie brakuje mu pomysłów, aby nieco wydłużyć przygody Hargreeves'ów.

Wymyślenie nowego sposobu na wywrócenie tej fabuły do góry nogami jest wyzwaniem, ale myślę, że mamy pomysł, jak to zrobić. Myślę, że gdybyśmy doczekali się 4. sezonu, byłoby to świetne zakończenie serialu. Nie mówię, że nie mógłbym zrobić więcej, ale wiesz, myślę, że cztery sezony byłyby bardzo satysfakcjonujące dla widzów - Steve Blackman.

Miejmy nadzieję, że Netflix dokona jedynej słusznej decyzji i już niebawem otrzymamy wiadomość o zamówieniu kolejnego sezony (sezonów?) serialu The Umbrella Academy.

Aktualizacja 5 - Umbrella Academy otrzyma 4. sezon - Netflix potwierdza!

Koniec ze spekulacjami i domysłami - Netflix oficjalnie potwierdził, że przebojowa rodzina Hargreeves'ów powróci w 4. sezonie. Showrunnerem serialu pozostanie Steve Blackman, natomiast do obsady powrócą: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya oraz Colm Feore. Niestety, mamy też nieco gorsze wieści, nadchodzący sezon będzie jednocześnie ostatnim The Umbrella Academy, co potwierdzili zarówno włodarze Netflixa, jak i Blackman.

"Jestem tak podekscytowany, że niesamowicie lojalni fani The Umbrella Academy będą mogli doświadczyć właściwego zakończenia podróży rodzeństwa Hargreeves, którą rozpoczęliśmy pięć lat temu. Zanim jednak dojdziemy do tego zakończenia, mamy przed sobą niesamowitą historię na Sezon 4, taką, która będzie trzymała fanów na krawędzi ich siedzeń do ostatniej minuty - Steve Blackman".

Co ciekawe, dowiedzieliśmy się również, że utalentowany showrunner Umbrella Academy podpisał nową umowę ze streamingowym gigantem, co oznacza, że w przyszłości będziemy mieli okazję zobaczyć jego kolejną produkcję.

Zobacz również: