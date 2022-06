Umbrella Academy - czy powstanie sezon 4? Sprawdź już teraz

Długo wyczekiwany 3. sezon Umbrella Academy jest od wczoraj dostępny na Netflix. Przed nami kolejne 10 odcinków z przygodami niecodziennej rodziny Hargreeves'ów. Jeśli zdecydowaliście się na "binge'owe" oglądanie i macie już za sobą Umbrella Academy 3, to z pewnością zastanawiacie się, czy serial powróci z 4. sezonem? My również, dlatego postanowiliśmy dokładnie zbadać jaką przyszłość czeka Umbrella Academy.

Steve Blackman - twórca serialu The Umbrella Academy, zdradził że sezon 3. nie zakończy historii rodziny Hargreeves'ów. Showrunner dodał również, że wie już dokładnie jak potoczą się dalsze losy bohaterów i kiedy chciałby zakończyć swoją opowieść. Blackman przyznał, że choć świat Umbrella Academy jest na tyle bogaty, iż mógłby być rozwijany nawet przez 10 sezonów, to finał serialu nastąpi znacznie wcześniej. Zdaniem twórcy widowiska, nie licząc 3. sezonu, będzie potrzeba jeszcze jednej - dwóch serii, aby zakończyć całą opowieść zgodnie z planem. Sympatyków pierwowzoru może jednak zmartwić fakt, że Blackman już potwierdził, iż kolejne sezony serialu Umbrella Academy będą się jeszcze mocniej różnić od komiksu autorstwa Gerarda Way'a

Mam w głowie zakończenie. Wiesz, z chęcią powiedziałbym, że będziemy mieć 10 sezonów, ale nie mam 10 sezonów w głowie, wiem, gdzie zmierzam. Chciałbym zrobić kolejny sezon, to na pewno. Od samego początku miałem pomysł, gdzie chcę, by ten serial się zakończył, i chciałbym mieć kolejny sezon, by zbliżyć się do tego zakończenia. Ja już wiem, jakie chcę zakończenie. Oczywiście będzie ono inne niż to, dokąd zmierza Gerard (twórca komiksu - przyp.red.), bo on ma znacznie więcej rzeczy, które chce zrobić z tymi wspaniałymi postaciami, które stworzył - Steve Blackman.