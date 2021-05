Umbrella Academy sezon 3 – członkowie Sparrow Academy i początek zdjęć [Aktualizacja 05.05.2021r]

Opublikowano zdjęcia nowych postaci 3 sezonu Umbrella Academy i alternatywnych odpowiedników bohaterów, w postaci Sparrows Academy. Będziecie zaskoczeni.

Spis treści

Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do 3 sezonu, produkowanego przez Netflix serialu - Umbrella Academy. Jest on tak samo „dziwaczny” oraz pokręcony, jak jego komiksowy pierwowzór i to właśnie za to fani z całego świata pokochali perypetie wyjątkowego rodzeństwa Hargreeves. Jest to historia siedmiorga dzieci o nadnaturalnych umiejętnościach, adoptowanych przez ekscentrycznego miliardera, który postanowił „wychować sobie” własną grupę superbohaterów. Jak się jednak okazuje, nie do końca mu się to udało. Serial stanowi doskonałą pozycję dla osób lubiących specyficzne poczucie humoru, zaskakujące zwroty akcji, oryginalnie i dobrze napisane postacie, a także wręcz surrealistyczne sytuacje. Pod tą warstwą szaleństwa natomiast, kryją się ludzkie dramaty, związane z dysfunkcyjną rodziną, relacjami z rodzicami, potrzebą przynależności, poczuciem samotności i wyobcowania, a także radzeniem sobie z byciem „innym” pod różnymi względami.

Wy też byliście zaskoczeni?

Produkcja oryginalna platformy Netflix to też dobra odskocznia dla zmęczonych kinem w stylu „superhero”, bo choć bohaterowie są obdarzeni wyjątkowymi zdolnościami, to daleko im do Supermana czy składu Avengers i chyba prędzej dogadali by się z Lokim, niż z Kapitanem Ameryką (może poza Diego i Lutherem… chociaż…). Czekających na kontynuację przygód wyjątkowego rodzeństwa z Umbrella Academy z pewnością ucieszy fakt, że właśnie rozpoczęły się zdjęcia do trzeciego sezonu serialu.

[Uwaga – spoiler z drugiego sezonu] Jak wiemy z zakończenia poprzedniej odsłony, Hargrevsowie wracają do właściwej linii czasowej, aby przekonać się, że Umbrella Academy nie istnieje w tej rzeczywistości, natomiast ich miejsce zajęła Sparrow Academy. Większość jej członków została widzom zaprezentowana jedynie jako zacienione postacie, poza jednym – Benem, który jest tu zdrów i żywy, jednak z zachowania niezbyt przypomina naszego ulubionego ducha.

Zdjęcia członków Sparrow Academy

Jak się okazuje, Sparrow Academy od Umbrella Academy różni się nie tylko nazwą, ale i składem. Poza Benem bowiem, w jej skład wchodzą same nowe dla widzów postacie. Przekonać się o tym można m.in. dzięki opublikowanym niedawno oficjalnym zdjęciom aktorów oraz najnowszym, zamieszczonym przez Justina H. Mina (odtwórcę roli Bena Hargrevsa) na serwisie Twitter, na których można zobaczyć nowych bohaterów w bluzach Sparrow Academy. Brakuje tam tylko lewitującego sześcianu, jednak trudno chyba byłoby ubrać go w bluzę.

Fotografia została opatrzona podpisem „let the games begin.”. Wiele z zaprezentowanych na fotografiach twarzy, pewnie już na pierwszy rzut oka wydaje się znajomych. Przedstawiamy aktorów, którzy dołączyli do rodzinki Umbrella Academy, wraz z krótkimi opisami granych przez nich postaci.

Nowi aktorzy i członkowie Sparrow Academy

Numer 2 - Ben

Bliższych informacji na temat nowych postaci, wchodzących w skład Sparow Academy, dostarczył m.in. serwis Deadline. Może i nie po kolei, ale zacznijmy jednak od kogoś już nam znanego. W Bena ponownie wcieli się Justin H. Min, jednak ta wersja „Monstera” nie jest tak sympatyczna, jak nasza dotychczasowa. Ben z Sparrow Academy jest zimny, okrutny, nadpobudliwy, pozbawiony skrupułów i zrobi wszystko, aby zdobyć status lidera. Czyżby więc kompletnie nic go nie łączyło z troskliwym bratem nawiedzającym Klausa? W składzie Sparrow, Ben jest Numerem 2, a nie Numerem 6 jak w Umbrella Academy.

Numer 1 - Marcus

Nowy na pokładzie jest z kolei Justin Cornwell znany m.in. z serialu The InBetween. Wcieli się ona w dość specyficzną postać, a mianowicie Marcusa czyli Numer 1 Sparrow Academy. To zdyscyplinowany, wymagający i pewny siebie przywódca, którego imponująca budowa ciała niejednego może zmylić, bowiem jest on równie silny, co inteligentny. Potrafi być śmiertelnie niebezpieczny, taktyczny i wyrachowany, jednak jednocześnie jest też uroczy, uczuciowy, racjonalny i uczciwy. Wszystkie te cechy sprawiają, że ma posłuch nie podnosząc nawet głosu.

Numer 3 - Fei

Numerem 3, czyli Fei, została Britne Oldford. To specyficzna postać, która widzi świat w wyjątkowy sposób. Jest ona mizantropem co oznacza, że nienawidzi ludzi i dlatego też stroni od kontaktu z nimi. W głębi duszy jednak, jest samotna i bardzo chciałaby mieć kogoś bliskiego jako przyjaciela. Fei jest bardzo mądra, chętna do pracy i konsekwentna, w związku z czym lepiej nie stawać jej na drodze, ponieważ zrobi wszystko, aby wykonać powierzone jej zadanie. Aktorka Britne Oldford jest dobrze znana szerszej publiczności, m.in. z seriali Flash i Hunters.

Numer 4 - Alphonso

Jake Epstein został w Sparrow Academy Numerem 4. Postać o imieniu Alphonso, bardziej zabójcze niż umiejętności ma jedynie poczucie humoru. Nie chodzi jednak o to, że wywołuje on salwy śmiechu tylko, że zadaje ciosy werbalne równie bolesne, co te fizyczne, za co często obrywa. Choć lata walki z przestępczością odcisnęły na nim swoje piętno, to potrafi cieszyć się życiem. Szczególnie, gdy ma pod ręką sześciopak piwa i pudełko z pizzą. Charyzmatyczny Jake Epstein cieszy się popularnością fanek m.in. dzięki udziałowi w popularnej produkcji – Garnitury, gdzie wcielił się w Briana Altmana.

Numer 5 - Sloane

Pora na Sloane, czyli Numer 4 Sparrow Academy. Grająca bohaterkę aktorka w sumie już posiada imię godne superbohaterki, nazywa się bowiem Genesis Rodriguez i możecie kojarzyć ją z takich produkcji, jak Godziny – wyścig z czasem lub Człowiek na krawędzi. Sloane jest przede wszystkim romantyczką i marzycielką, która puki co, z poczucia obowiązku jest przywiązana do rodziny, ale nader wszystko pragnie zobaczyć świat i skosztować życia nie związanego z akademią. Dziewczyna boi się „wyłamać” z rodziny, jednak ma swoje plany i pewnego dnia może mieć dostatecznie dużo odwagi, aby w końcu je zrealizować.

Numer 6 - Jayme

Niech was nie zmyli uroda Cazzie David, wcielającej się w Numer 6 czyli Jayme. Aktorka jest też bowiem pisarką, a napisany przez nią zbiór esejów - No one asked for this poruszający tematykę depresji i niepewności znalazł się na liście bestsellerów New York Timesa. Jayme jest sprytną i ostrą jak nóż samotniczką, chowającą się pod bluzami z kapturem. Jest małomówna, ale nie musi być wylewna, ponieważ samo jej „warknięcie” sprawia, że najwięksi twardziele uciekają w popłochu, byle tylko nie przekonać się, co się za nim kryje. Ma ona jednak jednego, jedynego właściwie przyjaciela, a jest nim Alphonso.

Numer 7 - Christopher

Nadeszła pora na Numer 7. Cóż, jest nim… Christopher (Existential dread inducing psykronium cube), czyli telekinetyczny, lewitujący, rozumny sześcian. Choć brzmi to paradoksalnie, to w końcu Umbrella Academy i jest to pełnoprawny bohater, traktowany przez pozostałych członków Sparrow Academy jak jeden z braci. Christopher jest lojalny, rozsądny i godny zaufania, dlatego też często występuje w roli doradcy i mediatora rodziny. Nie można go jednak lekceważyć, gdyż posiada on moce, z którymi trzeba się liczyć. Potrafi choćby w sekundę zamienić pokój w skutą arktycznym mrozem pułapkę lub wywołać strach tak silny, że paraliżuje przeciwników. W wypadku tej postaci, ciężko podać aktora...

Czy ekipa Sparrow przypadanie widzom do gustu bardziej niż oni?

Trzeba przyznać, że kolejny sezon serialu oryginalnego Netflixa – Umbrella Academy, zapowiada się równie ciekawie, jak poprzednie. Podobnie jak wcześniejsze odsłony, trzeci sezon także będzie się składał z dziesięciu, około godzinnych odcinków. Co konkretnie się jednak stanie, czy członkowie Sparrow i Umbrella Academy staną się wrogami i jak te wydarzenia wpłyną na linię czasu? Mnóstwo pytań, a na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.

Aktualizacja [17.02.2021r]

Eliot Page i nowe logo Umbrella Academy 3

Odtwórca jednej z głównych ról w serialu - Eliot Page, za pośrednictwem Instagrama podzielił się ze swoimi fanami informacjami o rozpoczęciu zdjęć do trzeciego sezonu Umbrella Academy. Informacje o powrocie na plan przeboju Netflixa aktor okrasił także bardzo wymownym zdjęciem, przedstawiającym nowe logo kolejnego sezonu. Widzimy na nim połączenie symboli Umbrella Academy oraz Sparrow Academy, a w środek charakterystycznej parasolki wpisana jest cyfra 3, odnosząca się oczywiście do najnowszej odsłony.

Jest to kolejny dowód na to, że będzie się działo w tym sezonie, a relacje dwóch ekip "bohaterów" będą w centrum wydarzeń.

Wypłaty obsady serialu

Jak niedawno ujawniono, aktorzy wcielający się w role rodzeństwa Hargreewes, a mianowicie: Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min oraz David Castañeda, wspólnie wynegocjowali podniesienie swoich gaż za występ w sezonie 3 Umbrella Academy. Jak się okazało, jest to całkiem ładna sumka podwyżki, bowiem każde z nich otrzyma 200 tysięcy dolarów za każdy z odcinków, a przypomnijmy, że tych będzie dziesięć.

Okazało także, iż wcielający się w postać Vanyi Hargreeves - Eliot Page, również otrzyma większą wypłatę w stosunku do wcześniejszych rozliczeń. Nie negocjował on jednak wspólnie z resztą aktorów i podobnie jak w poprzednich sezonach, nie ujawniono jaka to jest kwota. Wiadomo jednak, że od początku otrzymywał on wyższą gażę niż odtwórcy pozostałych ról.

Aktualizacja [06.04.2021r]

Niestety okazuje się, że na kolejny, trzeci sezon serialu The Umbrella Academy będziemy musieli poczekać znacznie dłużej niż się spodziewano. Choć zdjęcia do kolejnego sezonu przeboju serwisu Netflix ruszyły w lutym tego roku, to odgrywający rolę Luthera Hargreevesa - Tom Hopper, ujawnił niedawno, że przez pandemię i związanymi z nią ograniczeniami podczas kręcenia, ekipa jest zaledwie na początku wszystkich zdjęć.

Warto przypomnieć, iż kręcenie zdjęć do poprzedniego sezonu Umbrella Academy trwało około dziewięciu miesięcy, a etap post produkcji kolejne pięć, co od teraz oznaczałoby premierę na przełomie maja i czerwca 2022 roku. Jednak w świetle słów Toma Hoppera termin ten zostanie znacznie wydłużony, można więc wnioskować, iż trzeci sezon lubianej produkcji zadebiutuje pod koniec 2022 roku, jeśli nie później.

Tom Hopper

Udzielający wywiadu aktor zaznaczył też, że jego zdaniem scenariusz najnowszych odcinków jest świetny i każdy, kto dobrze bawił się podczas oglądania poprzednich dwóch odsłon będzie z pewnością równie, jak nie bardziej zadowolony.

Poza tymi doniesieniami, na światło dzienne nie wypływa zbyt wiele nowych informacji, ale miejmy nadzieję, iż zmieni się to wraz z postępem prac na planie zdjęciowym.

My czekamy na trzeci sezon Umbrella Academy z niecierpliwością, a wy? Dajcie znać na naszych kontach społecznościowych czy będziecie oglądać kolejny sezon i kto jest waszą ulubiona postacią (TeamKlaus). Natomiast jeśli lubicie seriale Netfliksa to może zaciekawi was, co łączy produkcje Riverdale, Sandman i Wikingowie: Walhala.

Aktualizacja [05.05.2021r]

Niestety, choć prace na planie trzeciego sezonu Umbrella Academy są sukcesywnie kontynuowane, to materiałów dotyczących kontynuacji serialu jest, jak na przysłowiowe lekarstwo. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość i cieszyć nawet z najmniejszych rzeczy. Jedną z takowych, jest choćby zdjęcie Eliota Page, wcielającego się w jedną z głównych postaci widowiska, zamieszczone na Instagramie aktora.

Na fotografii widzimy aktora na tle naczepy samochodowej. Co istotne jednak, na jego twarzy znajduje się maseczka ochronna z logiem 3 sezonu Umbrella Academy, a ewidentnie wskazuje to, iż zdjęcie zrobiono na planie serialu.