Umbrella Academy sezon 4 – kiedy premiera? Sprawdź, co wiemy. Obsada, teorie i plotki

Jesteście ciekawi, kiedy odbędzie się premiera 4. sezonu Umbrella Academy? Jeśli tak, to dobrze trafiliście. Zbieramy wszystkie informacje odnośnie do finałowego sezonu serialu.

Po licznych problemach – spowodowanych głównie pandemią COVID-19, trzeci sezon serialu The Umbrella Academy wreszcie zadebiutował na platformie Netflix. Twórcy widowiska przygotowali dla nas standardowo 10 odcinków, w których kolejny raz możemy śledzić losy wyjątkowej rodziny Hargreeves'ów. Czy jednak powstanie 4. sezon Umbrella Academy?

The Umbrella Academy – najważniejsze informacje

Tytuł serialu - The Umbrella Academy

- The Umbrella Academy Twórcy - Steve Blackman

- Steve Blackman Liczba potwierdzonych sezonów – 4

– 4 Liczba odcinków - 36

- 36 Czas emisji – 2019 - 2022

– 2019 - 2022 Gatunek - Science fiction, na podstawie komiksu

- Science fiction, na podstawie komiksu Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood, Marin Ireland, Adam Godley, Kate Walsh, Colm Feore, Cameron Britton, Mary J. Blige

Czy powstanie 4. sezon Umbrella Academy?

Netflix w ostatnich miesiącach zrezygnował z kontynuacji wielu, mogłoby się wydawać, popularnych seriali. Czy tak będzie też w przypadku The Umbrella Academy 4? W chwili obecnej Netflix nie potwierdził jeszcze 4. sezonu serialu. Co więcej, Steve Blackman – twórca i showrunner Umbrella Academy przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że nikt z Netflixa się z nim nie kontaktował odnośnie do kolejnych odcinków i oficjalnie jeszcze ich nie zamówiono.

Mogę tylko powiedzieć, że wiem, jaki będzie 4. sezon, ale jeszcze go u nas nie zamówiono. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że dostaniemy zamówienie, ale musimy poczekać i zobaczyć, tak jak wszyscy - Steve Blackman

Blackman nie ukrywa również, że ma już w głowie kolejne pomysły na przygody rodziny Hargreeves'ów i nie powinny skończyć się one na 3. sezonie. Według twórcy, właściwy finał serialu nastąpiłby dopiero w 4., a być może nawet 5. sezonie The Umbrella Academy. W dużym uproszczeniu – ekipa odpowiedzialna za Umbrella Academy jak najbardziej chce kontynuować serial, jednak Netflix wciąż nie dał na to „zielonego światła”. Warto jednak pamiętać, że decyzje o ewentualnej kontynuacji danej produkcji na Netflix zapadają z reguły najwcześniej po kilku tygodniach od pierwszej emisji najnowszych odcinków. Włodarze streamingowego giganta mają zatem jeszcze czas na odpowiednie ogłoszenie.

Aktualizacja 26.08.2022 - Netflix potwierdza - The Umbrella Academy otrzyma sezon 4!

Netflix oficjalnie potwierdził, że powstanie The Umbrella Academy 4. Showrunnerem serialu pozostanie Steve Blackman, natomiast do obsady powrócą Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya oraz Colm Feore.

The Umbrella Academy sezon 4 – data premiery

Jeśli założymy, że Netflix niebawem zamówi 4. sezon The Umbrella Academy, to przy odrobinie szczęścia możemy liczyć, że ten zadebiutuje już pod koniec 2023 bądź na początku 2024 roku. Warto tu przypomnieć, że pierwsze dwa sezony dzieliło zaledwie kilkanaście miesięcy. Wyjątkiem od tej reguły są najnowsze odcinki, na które przyszło nam czekać ponad dwa lata. Było to jednak powiązane z problemami produkcji widowiska podczas pandemii COVID-19.

Umbrella Academy sezon 4 – co możemy zobaczyć? Teorie i plotki

Obecnie nie wiemy zbyt wiele na temat 4. sezonu serialu The Umbrella Academy. Steve Blackman zdradził jedynie, że ten może się mocno różnić od dotychczasowych bowiem historia Hargreeves'ów będzie zmierza do definitywnego końca. Wiemy już również, że kolejne odcinki serialu będą się coraz mocniej różnić od pierwowzoru, a więc serii komiksów autorstwa Gerarda Way'a i Gabriel Bá.

4. sezon Umbrella Academy niemal pewny, w tym roku lepszy był tylko Stranger Things (aktualizacja 1)

Mamy dobre wieści dla wszystkich sympatyków serialu Umbrella Academy. Ogromna popularność 3. sezonu sprawiła, że niemal pewne jest już, że Netflix niebawem oficjalne potwierdzi prace nad kolejnymi odcinkami. Sezon 3. Umbrella Academy niemal od razu po swoim debiucie (22 czerwca) wskoczył do TOP 10 Netflixa w aż 83 krajach. Łącznie widzowie spędzili przy Umbrella Academy 3 ponad 125 milionów godzin. W tym roku lepszy wynik dał Netflixowi tylko Stranger Things.

Śmiało możemy zatem stwierdzić, że ogłoszenie 4. sezonu Umbrella Academy jest już obecnie tylko kwestią czasu.

Oficjalnie, Netflix potwierdza - Umbrella Academy otrzyma 4. sezon! (aktualizacja 2)

Na tę wiadomość czekali wszyscy fani The Umbrella Academy i nietypowej rodziny Hargreeves'ów - Netflix oficjalnie potwierdził 4. sezon serialu. Niestety, mamy też złe wieści, showrunner produkcji - Steve Blackman, zdradził, że będzie to jednocześnie ostatni sezon Umbrella Academy, który ma ostatecznie zakończyć przygody Hargreeves'ów.

Jestem tak podekscytowany, że niesamowicie lojalni fani The Umbrella Academy będą mogli doświadczyć właściwego zakończenia podróży rodzeństwa Hargreeves, którą rozpoczęliśmy pięć lat temu. Zanim jednak dojdziemy do tego zakończenia, mamy przed sobą niesamowitą historię na Sezon 4, taką, która będzie trzymała fanów na krawędzi ich siedzeń do ostatniej minuty - Steve Blackman

W obsadzie 4. sezonu Umbrella Academy na pewno znajdą się: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya oraz Colm Feore. Kiedy możemy spodziewać się debiutu nowych odcinków? Tego niestety nie wiemy, jednak na premierę finałowego sezonu nie będziemy musieli najprawdopodobniej czekać tak długo, jak na sezon 3.

Sezon 4. Umbrella Academy najkrótszym w historii? Poznaliśmy liczbę odcinków (aktualizacja 3)

Steve Blackman - twórca The Umbrella Academy, ujawnił, że 4. sezon serialu otrzyma jedynie sześć odcinków, a nie jak wcześniej zakładano dziesięć. Skąd ta zmiana? Te niestety się nie dowiedzieliśmy, ale Blackman zapewnia, że finałowe epizody serialu będą "niesmowite".

Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że ekipa filmowa wejdzie na plan w lutym tego roku i ma na nim pozostać do września (o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem). Biorąc pod uwagę czas potrzebny na postprodukcję serialu, możemy już niemal ze 100% pewnością potwierdzić, że nie ma najmniejszych szans na premierę Umbrella Academy 4 w 2023 roku.

