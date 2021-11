Uncharted Legacy of Thieves Collection zadebiutuje na PC i PS5 już niebawem? "Przeciek" zdradza datę premiery

Kolejna znakomita produkcja z PlayStation 4 już niebawem może trafić na PC. Najnowszy "przeciek" zdradza datę premiery Uncharted Legacy of Thieves Collection.

fot. Sony

Uncharted Legacy of Thieves Collection zostało zapowiedziane już kilka miesięcy temu. W skład tego wydania wejdą: Uncharted 4: A Thief's End oraz Uncharted: The Lost Legacy. Będzie to tym samym pierwsza okazja dla graczy PC-towych do zapoznania się z najnowszymi przygodami Nathana Drake'a i jego towarzyszy. Produkcja studia Naughty Dog była bowiem do tej pory dostępna jedynie na PlayStation 4.

Podczas prezentacji nowego wydania włodarze Sony ujawnili jedynie, że zadebiutuje ono "na początku 2022 roku". Nie ujawniono jednak dokładnej daty. Możliwe, że na Uncharted Legacy of Thieves Collection faktycznie nie będziemy musieli długo czekać. Najnowsze "przecieki" na temat gry sugerują, że ta zadebiutuje już 7 lutego 2022 roku. Informacja tę "nieumyślnie" ujawniła Nvidia. To jednak nie wszystko, zbiorcze wydanie Uncharted 4 na PC otrzymało również odpowiedni rating od amerykańskiej organizacji ESRB. Przyznanie kategorii wiekowej oznacza z reguły, że prace nad daną grą zostały już niemal zakończone i niebawem trafi ona do tłoczni.

Zobacz również:

Za debiutem Uncharted Legacy of Thieves Collection już w lutym przemawia również fakt, że w tym samym miesiącu odbędzie się kinowa premiera filmu Uncharted. Wielce prawdopodobne, iż japoński producent będzie chciał połączyć premiery nadchodzących produkcji.

Uncharted Legacy of Thieves Collection trafi jednak nie tylko na PC, ale również na PlayStation 5, gdzie zaoferuje lepszej jakości tekstury i płynniejszą rozgrywkę.

