Uncharted - do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu filmowej adaptacji

Po latach oczekiwań, problemów i przedłużającej się produkcji, film Uncharted wreszcie powstaje. Zobaczcie, jak prezentują się zdjęcia z planu superprodukcji.

Filmy na podstawie gier nie mają szczęścia. Bez względu na budżet czy twórców niewielu produkcjom udaje się osiągnąć sukces (zarówno komercyjny, jak i artystyczny). Znacznie łatwiej jest wymienić produkcje, które kompletnie zawiodły oczekiwania widzów (i graczy), niż te, które pozostały w ich pamięci na dłużej. Powstający od lat film Uncharted, na bazie kultowej już serii gier od Naughty Dog ma szansę dołączyć do zacnego grona filmów, które zadowolą zarówno krytyków, jak i producentów.

Zdjęcie z planu filmu Uncharted

Choć oczekiwania wobec filmu Uncharted są ogromne, to możemy żywić nadzieję, że zostaną one w 100% spełnione. Przypomnijmy, za reżyserię filmu Uncharted odpowiada Ruben Fleischer (Venom, Zombieland: Kulki w łeb), główną rolę - młodego Nathana Drake'a, początkującego poszukiwacza zaginionych skarbów otrzymał Tom Holland (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Koniec gry), natomiast Mark Wahlberg wcieli się w postać Victora "Sully" Sullivana.

Utalentowani twórcy w połączeniu z ogromnym wsparciem Sony powinni nam zapewnić, co najmniej dobry film przygodowy. Twórcy dzieła postanowili się z nami podzielić swoimi postępami i opublikowali kilka zdjęć z planu produkcji. Widać wyraźnie, że zespół filmowy stara się być możliwie jak najbardziej wierny oryginałowi.

Kiedy możemy spodziewać się debiutu filmu Uncharted? Ma on już wyznaczoną datę premiery. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to produkcja trafi do kin już 16 lipca 2021 roku.

