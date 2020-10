Uncharted - zobaczcie jak Mark Wahlberg przygotowuje się do roli w filmie

Film Uncharted wreszcie staje się rzeczywistością. Aktorzy są już na planie, a dzięki temu możemy zobaczyć jak wypadają w swoich rolach.

Film Uncharted powstaje już wiele lat. Niestety, regularnie napotykał on problemy. W trakcie produkcji kilkukrotnie zmieniano scenariusz i reżysera, co kończyło się kolejnym castingiem na obsadzenie najważniejszych ludzi w ekipie filmowej. Ostatecznie wydaje się, że wszystko zmierza do pozytywnego finału.

Za reżyserię odpowiadać będzie Ruben Fleischer (Venom, Zombieland: Kulki w łeb), główną rolę - Nathana Drake'a, nieustraszonego poszukiwacza przygód otrzymał Tom Holland (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Koniec gry). Towarzyszyć mu będzie m.in. doświadczony aktor Mark Wahlberg, który wcieli się w postać Victora "Sully" Sullivana.

Tom Holland jako Nathan Drake

Wiemy już jak Holland prezentuje się jako młody Drake, a teraz Wahlberk zaprezentował jak przygotowuje się do roli "Sully'ego".

Film Uncharted ma już wyznaczoną datę premiery. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to produkcja trafi do kin już 16 lipca 2021 roku. Cóż, nam pozostaje trzymać kciuki za film i za serię gier również. Twórcy cyklu - studio Naughty Dog, już wcześniej zapowiedzieli, że Uncharted 4: A Thief's End, to ostatnia odsłona przygód Nathana Drake. Miejmy nadzieję, że w tym jednym wypadku, nie dotrzymają słowa.

