Unia Europejska - larwy chrząszcza wpisano na listę produktów żywnościowych

Larwy chrząszcza mącznika młynarka zostały dodane przez UE do listy produktów żywnościowych i niedługo mogą pojawić się w sklepach spożywczych.

Każdy prawdopodobnie słyszał o tym, że szczególnie kraje azjatyckie mogą pochwalić się dietą, w skład której wchodzą m.in. różnego rodzaju owady. Jak się okazuje, przysmaki tego typu mogą zagościć także na Polskich stołach i w składzie produktów żywnościowych na sklepowych półkach. Jakim cudem? Otóż, zatwierdziła to Rada Unii Europejskiej.

Larwy jednego z gatunków chrząszczy, a konkretnie Mącznika młynarka, zostały właśnie wpisane na europejską listę produktów żywnościowych, jako tzw. nowa żywność. Nadzorująca ją EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) stwierdziła, iż produkt ten stanowi bogate źródło białka, witamin, minerałów i błonnika, a dzięki niskiej emisyjności dwutlenku węgla (będącej zmora ekologii i ochrony środowiska), jest dobrą alternatywą dla czerwonego mięsa.

Dzięki temu rozporządzeniu, larwy chrząszcza mącznika młynarka stały się pierwszym owadem, wpisanym na europejską listę żywności. W konsekwencji, wkrótce będą one dostępne do nabycia, jako odrębny produkt spożywczy, a także będą mogły być dodawane do składów obecnie dostępnych artykułów żywnościowych.

