Unia Europejska może zablokować przejęcie Bethesdy przez Microsoft

Największą transakcją we współczesnej historii gamingu zajmie się teraz Unia Europejska.

We wrześniu ubiegłego roku przedstawiciele firm Zenimax Media i Microsoft poinformowali o zawarciu umowy, na mocy której "gigant z Redmond" stanie się pełnoprawnym właścicielem Zenimax i wszystkich jej podmiotów. Tym samym oznacza to, że również Bethesda i wszystkie jej studia oraz marki staną się własnością Microsoftu. Cała transakcja miała opiewać na 7,5 miliarda dolarów, natomiast jej finalizacji mieliśmy spodziewać się na początku bieżącego rok. Jak się jednak okazuje cały proces jeszcze trochę potrwa i właśnie się nieco skomplikował.

Jak donosi agencja Reuters, Microsoft zgłosił się z prośbą do Unii Europejskiej o zgodę na przejęcie Zenimax Media. Oznacza to, że teraz regulatorzy antymonopolowi UE przyjrzą się dokładnie sprawie i zdecydują czy owa transakcja może zostać przeprowadzona.

Według informacji podanych przez dziennikarzy Reutersa, najpóźniej do 5 marca poznamy odpowiedź organów antymonopolowych UE na prośbę amerykańskiego producenta. W najlepszym przypadku, Unia Europejska zatwierdzi transakcję i już niebawem Microsoft oficjalnie będzie mógł ogłosić przejęcie takich marek jak: Fallout, DOOM, The Elder Scrolls czy Wolfenstein. Może się jednak zdarzyć, że regulatorzy dopatrzą się pewnych nieścisłości i zarządzą dochodzenie na pełną skalę. Wówczas cała operacja znacznie się wydłuży, a ostatecznie może nawet nie dojść do skutku.

Warto tu podkreślić, że polityka konkurencji Unii Europejskiej jest jedną z najbardziej wpływowych i rygorystycznych na świecie, zaraz obok przepisów antymonopolowych Stanów Zjednoczonych.

Prawo konkurencji ma na celu utrzymanie konkurencji na rynku poprzez regulowanie antymonopolistycznych zachowań przedsiębiorstw. W przypadku fuzji i przejęć organy regulacyjne mogą zakazać transakcji, które są uważane za zagrażające konkurencji rynkowej, lub zaproponować środki zaradcze, takie jak obowiązek zbycia części nowego przedsiębiorstwa. W ostatniej dekadzie regulatorzy antymonopolowi UE już kilkukrotnie wstrzymywali ogromne transakcje z tego powodu.

