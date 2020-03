Unia Europejska planuje wprowadzić "prawo do naprawy" tabletów, smartonów i laptopów przed 2021 rokiem

Komisja Europejska szykuje nowe przepisy, które mają spełniać założenia "Europejskiego Zielonego Ładu". Wiąże się to z wydłużonym okresem wsparcia technicznego dla urządzeń elektronicznych.

Jak czytamy na stronach Unii, "Europejski Zielony Ład to aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej, zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie."

Wśród wspomnianych środków znajdują się przepisy wprowadzenia "prawa do naprawy", który wymusi na firmach produkujących sprzęt IT tworzenie produktów o dłuższym cyklu życia i z możliwością prowadzenia napraw. Mają one wejść w życie jeszcze w tym roku, a obejmą m.in. przyjazne ekologii części zamienne, zaś każdy element urządzenia określanego jako "domowe" powinien mieć okres żywotności wynoszący do 10 lat. Ma być to częścią modelu "nowej ekonomii", która obejmie cały nasz kontynent. Jak uzasadnia komisarz ds. środowiska, Virginijus Sinkevičius, bez tego nie uda się osiągnąć celów Zielonego Ładu.

"Prawo do napraw" przewiduje również "prawo do aktualizacji przestarzałego oprogramowania". Nie są co prawda podane sposoby, w jakie producenci mieliby to robić, ale oznacza w praktyce wymuszenie na nich m.in. aktualizacji systemu operacyjnego, co powinno umożliwić posiadaczom starszych smartfonów korzystanie z nowych rozwiązań.

