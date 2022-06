Unia Europejska podjęła decyzję w sprawie iPhone'ów! Apple będzie musiało się ugiąć

UE osiągnęła porozumienie w sprawie zmuszenia iPhone'ów i słuchawek AirPods do przyjęcia złącza USB-C do jesieni 2024 roku.

Naklejka Apple Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

W komunikacie prasowym Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego ogłosiła, że osiągnęła porozumienie w sprawie wprowadzenia prawa, które sprawi, że do jesieni 2024 roku USB-C stanie się powszechnym portem ładowania w wielu urządzeniach elektroniki użytkowej.

Wniosek, znany jako dyrektywa, zmusi wszystkich producentów elektroniki użytkowej sprzedających urządzenia w Europie do zapewnienia, że wszystkie nowe telefony, tablety, laptopy, aparaty cyfrowe, słuchawki, zestawy słuchawkowe, podręczne konsole do gier i przenośne głośniki będą wyposażone w port USB-C, niezależnie od producenta. Wyjątki będą dotyczyć tylko urządzeń, które są zbyt małe, by mieć port USB-C, takich jak inteligentne zegarki, urządzenia śledzące stan zdrowia i niektóre urządzenia sportowe, ale z czasem przepisy zostaną rozszerzone na inne urządzenia, np. laptopy.

Ten "wspólny port" byłby pierwszym na świecie i miałby szczególny wpływ na firmę Apple, która w wielu swoich urządzeniach stosuje złącze Lightning zamiast USB-C. Posłowie twierdzą, że takie rozwiązanie zmniejszy ilość odpadów elektronicznych, przyczyni się do zrównoważonego rozwoju produktów i ułatwi korzystanie z różnych urządzeń.

Kabel USB-C do Lightning Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Unia Europejska chce również zapewnić interoperacyjność rozwiązań w zakresie ładowania bezprzewodowego w miarę rozwoju technologii. W nowej dyrektywie proponuje się upoważnienie Komisji Europejskiej do opracowania aktów delegowanych, które zmuszą przedsiębiorstwa do zwiększenia otwartości i zgodności z normami interoperacyjności niestandardowych rozwiązań w zakresie ładowania bezprzewodowego, co pomoże konsumentom uniknąć uzależnienia od zastrzeżonych rozwiązań w zakresie ładowania, zapobiegając jednocześnie fragmentacji i ograniczając ilość odpadów. Nie jest jasne, czy obejmie to system ładowania MagSafe firmy Apple dla iPhone'a i słuchawek AirPods, ponieważ jest on oparty na standardzie ładowania bezprzewodowego Qi.

W 2018 roku Komisja Europejska próbowała wypracować ostateczne rozwiązanie w tej kwestii, ale nie udało się go wprowadzić w życie. Firma Apple ostrzegała wówczas, że narzucenie branży wspólnego portu ładowania "zdławi" innowacje i spowoduje powstawanie odpadów elektronicznych, ponieważ konsumenci będą zmuszeni do przestawienia się na nowe kable. Wysiłki UE zostały wznowione w ubiegłym roku, a Komisja Europejska stanęła na czele prac nad odświeżoną wersją dyrektywy. W kwietniu Komitet Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów poparł dyrektywę 43 głosami, przy zaledwie dwóch głosach przeciw.

Zawartość pudełka od iPhone 12 Pro Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl Zawartość pudełka od iPhone 12 Pro Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Jeszcze w tym roku przepisy muszą zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Wejdzie ona w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a jej przepisy zaczną obowiązywać dla nowych urządzeń po 24 miesiącach.

Zarówno analityk Apple'a Ming-Chi Kuo, jak i Mark Gurman z Bloomberga powiedzieli, że Apple testuje wersję iPhone'a z portem USB-C zamiast portu Lightning. Kuo wierzy, że Apple może przełączyć iPhone'a na USB-C, zaczynając od iPhone'a 15 z 2023 roku, przed przejściem na słuchawki AirPods i inne akcesoria w późniejszym terminie. Takie ramy czasowe pozwoliłyby firmie Apple na przestawienie urządzeń na USB-C przed wejściem w życie dyrektywy UE.