Unijny Certyfikat Covid: Jak pobrać kod QR na telefon? [PORADNIK]

Jesteś zaszczepiony przeciw COVID-19 i chcesz mieć pod ręką dokument, który to potwierdzi? Sprawdź, w jaki sposób możesz pobrać na swoje urządzenie mobilne kod QR z

Wygląda na to, że pandemia koronawirusa jeszcze przez dłuższy czas będzie nam towarzyszyć w codziennym życiu. Ze względu na to, w coraz większej liczbie miejsc i instytucji wymagane jest okazanie certyfikatu zaświadczającego nasze szczepienie przeciwko COVID-19. Warto więc zawsze mieć go przy sobie, jednak noszenie dokumentu w formie fizycznej może być uciążliwe. Na szczęście istnieje bardzo prosta metoda, aby z tym sobie poradzić. Jest nią okazanie Unijnego Certyfikatu Covid w aplikacji mobilnej mObywatel. W jaki sposób możemy uzyskać do niego dostęp?

Pierwszym krokiem będzie pobranie aplikacji mObywatel. Dostępna jest ona zarówno na urządzenia z systemem Android (Sklep Play) oraz iOS (App Store). Podczas pobierania warto upewnić się, czy pobieramy jej najnowszą wersję.

Kolejnym krokiem będzie ustanowienie hasła do aplikacji. Ten zabieg stanowi dodatkową ochronę naszych danych, w przypadku zgubienia, lub kradzieży urządzenia, na którym jest ona zainstalowana. Będzie też ono niezbędne do kolejnych logowań do aplikacji.

Następnie przechodzimy do ekranu głównego aplikacji. Po pierwszym uruchomieniu widoczna będzie duża ikona "Dodaj swój pierwszy dokument". Przekieruje ona nas do ekranu, z którego możemy wybrać oświadczenie, lub inny dokument do nas należący. Znajdziemy tam m.in. Kartę Dużej Rodziny, mPrawo Jazdy, dokumenty pojazdu oraz Unijny Certyfikat Covid. Po wybraniu jednego z nich przechodzimy do ekranu logowania, na którym wybieramy jedną z metod. Do naszego konta możemy zalogować się poprzez Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość internetową. Wymagana będzie także dodatkowa autoryzacja pierwszego logowania poprzez kod, który zostanie wysłany w wiadomości tekstowej na podany przez nas numer telefonu.

Po poprawnym wykonaniu tych czynności powinniśmy uzyskać dostęp do zaświadczeń o wszystkich szczepieniach przeciw COVID-19, które otrzymaliśmy. Każdy z nich zawiera nasze dane, informacje o rodzaju szczepionki, terminie przyjęcia dawki, ważności wystawionego certyfikatu oraz, co najważniejsze, kod QR.

Co najważniejsze, po poprawnym dodaniu dokumentu do naszej aplikacji, dostęp do niego możemy uzyskać offline. Będzie to więc szczególnie przydatne w sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni do okazania certyfikatu, a nie mamy możliwości nawiązania połączenia z siecią.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyna metoda otrzymania certyfikatu potwierdzającego nasze szczepienie. Jeżeli nie korzystacie z aplikacji mObywatel, odpowiedni dokument możecie posiadać także w formie fizycznej. Stosowne zaświadczenia wydawane są przy okazji otrzymania dawki przypominającej szczepionki.

