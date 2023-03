Unikaj nowych sterowników Adrenalin! Wywołują wiele problemów

Nowe sterowniki mają teoretycznie wszystko ulepszać. Jednak czasem przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego.

Aktualizacje, które psują - z czym kojarzy Ci się ten termin? Mnie przede wszystkim z systemami Windows. Ale okazuje się, że nie tylko Microsoft może negatywnie zaskoczyć. Teraz niemiłą niespodziankę posiadaczom kart Radeon zrobiło AMD. Sterowniki Adrenalin 23.2.2 mają wyjątkowo rzadki bug. Po ich instalacji konieczny jest restart systemu. Niestety, jak zauważyło to wielu użytkowników, zamiast ekranu logowania pokazuje się niesławny "ekran śmierci" z informacją Inaccessible Boot Device. Kolejne resety nic nie dają - zawsze ekran pojawia się ponownie.

Takiej właśnie sytuacji doświadczył nasz kolega z PC World, Brad Chacos. Problem z ekranem śmierci spotkał go przy używaniu customowej wersji karty Radeon RX 7900 XT. Gdy zmienił ją na referencyjną Radeon RX 7900 XT, odniósł pewien sukces. Ekran śmierci pokazał mu się dwukrotnie, a potem system samoczynnie podjął próbę naprawy - która prawie się powiodła. "Prawie", ponieważ po zakończeniu działania narzędzia ekran stał się czarny i całkowicie nieresponsywny. Tak, jakby komputer był wyłączony. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania pojawiło się kółko ładowania, a potem... znowu ciemny ekran.

Fot.: IDG

Co pomogło? Po wykorzystaniu różnych metod nieskuteczna okazała się nawet zmiana karty graficznej. Przy RTX 4070 Ti oraz Intel Arc A750 sytuacja była taka sama. Po kontakcie z AMD okazało się, że producent wie o problemie i działa nad jego rozwiązaniem. Po dwóch dniach prób redaktor Chacos dostał od producenta cynk, aby spróbować wcisnąć przycisk zasilania podczas uruchamiania maszyny, co wymusi na Windows automatyczną naprawę. I faktycznie, powiodło się... za piętnastym razem. I mam tu na myśli tylko wejście do pokazanego powyżej menu naprawy.

Podczas przeprowadzania reparacji Chacos wybrał punkt przywracania systemu z połowy lutego, odzyskanie systemu i naprawę przy rozruchu. Podziałało. Wniosek: unikaj instalacji nowych sterowników Adrenalin. Choć AMD twierdzi, że aż takie problemy są rzadkością, jednak kto zagwarantuje, że to właśnie na Ciebie nie trafi? Wypada zaczekać, aż problem doczeka się oficjalnego rozwiązania.

Źródło: PC World