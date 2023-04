Unikalna konstrukcja iPhone'a 15 Pro potwierdza się na kolejnych przeciekach

Wyższe modele tegorocznych flagowców od Apple otrzymają specjalny klawisz funkcyjny, który zastąpi przycisk do zmiany profilu głośności.

iPhone 15 pojawi się na rynku w trzecim kwartale tego roku, a jeśli amerykańska marka nie wprowadzi większych zmian do swojego cyklu wydawniczego, to nowego flagowca powinniśmy zobaczyć na początku września. Wśród zaprezentowanych modeli najprawdopodobniej zobaczymy 4 warianty smartfona, do których będą należeć:

iPhone 15 ,

, iPhone 15 Plus ,

, iPhone 15 Pro ,

, iPhone 15 Pro MAX (niektóre źródła sugerują nazwę ultra).

Najciekawsze zmiany trafią w tym roku (podobnie z resztą jak w przypadku poprzedniej edycji urządzenia) do droższych modeli urządzenia. Jedna z istotnych modyfikacji ma dotyczyć samej konstrukcji iPhone'a 15 Pro, w którym przycisk do zmiany profilu głośności zostanie zastąpiony programowalnym klawiszem funkcyjnym. Podobne rozwiązanie możecie kojarzyć z Apple Watcha Ultra lub modelu ThinkPhone od Motoroli.

Portal 9to5mac dotarł do renderów nowego flagowca amerykańskiej marki, na których można zauważyć zmianę w projekcie urządzenia. Modyfikacja jest jeszcze lepiej widoczna na poniższej grafice, ponieważ autor zestawił na niej wygląd klawisza w iPhonie 15 Pro (po lewej stronie), z tym który możecie kojarzysz z zeszłorocznego iPhone'a 14 Pro (po prawej stronie).

Nie jest to oczywiście jedyna nowość, jaką Apple zamierza wprowadzić do swoich topowych smartfonów. Modele oznaczone jako "Pro" najprawdopodobniej otrzymają także zupełnie nowy obiektyw Sony IMX903 o rozmiarze 1/1.14-cala i rozdzielczości 48 Mpix, a także aparat peryskopowy. Początkowo w sieci pojawiały się również informacje, które sugerowały, że najdroższe wersje urządzenia będą wyposażone w konstrukcję pozbawioną jakichkolwiek przycisków, ale - w wyniku pojawienia się kolejnych wiadomości na temat smartfona - tę część spekulacji możemy odrzucić jako nietrafione.