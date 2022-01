Universal Control pomimo aktualizacji macOS i iPadOS nadal w stadium Beta. Kiedy Apple w końcu udostępni flagową funkcję?

Apple nadal nie udostępniło flagowej funkcji systemów macOS 12.2 oraz iPadOS 15. Czy Universal Control pojawi się przed premierą kolejnych dużych aktualizacji iPadOS i macOS?

Apple w czerwcu przez sporą część konferencji prasowej chwaliło się funkcją Universal Control, która pozwala przejmować kontrolę pomiędzy komputerami Mac oraz tabletami iPad. Rozwiązanie to miało trafić do systemów operacyjnych jesienią 2021 roku. Mamy środek zimy, a Universal Control nadal pozostaje w stadium beta. Czy Apple udostępni w końcu flagową funkcję dla użytkowników?

Apple Universal Control Źródło: apple.com

Gigant z Cupertino wydał wczoraj nowe aktualizacje swoich systemów operacyjnych. Niestety macOS Monterey 12.2 oraz iPadOS 15.3 to wersje, które skupiają sień a łataniu krytycznych luk oraz poprawkach z zakresu zabezpieczeń i wydajności. Producent nie przewdział dla nas żadnych nowych funkcji.

Wszystko wskazuje na to, że firma Apple po raz kolejny opóźniła debiut rynkowy rozwiązania Universal Control. Z wersji beta iPadOS 15.4 wynika, że rozwiazanie to trafi do użytkowników sprzętu Apple wraz z kolejną aktualizacją rozwojową systemów operacyjnych.

Universal Control ma osiągnąć pełną stabilność po aktualizacji systemów operacyjnych do iPadOS 15.4 oraz macOS 12.3 Monterey.

Flagowa funkcja systemów operacyjnych Apple z 2021 roku finalnie pojawi się niemalże rok po oficjalnej prezentacji. Producent nadal nie poinformował oficjalnie dlaczego Universal Control wciąż pozostaje w fazie beta testów.