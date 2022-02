Universal Control vs Sidecar - czym różnią się funkcje współpracy?

Apple od lat inwestuje we własny ekosystem. Firma pogłębia również współpracę między urządzeniami. Do Sidecar dołączyło właśnie Universal Control - czym różnią się oba rozwiązania i kiedy z nich skorzystamy?

Nie od dziś wiadomo, że sprzęt Apple uwalnia swój potencjał dopiero w momencie, gdy korzystamy z całego ekosystemu. iPhone świetnie współpracuje z zegarkami Apple Watch, a komputery Mac z tabletami iPad. Całość uzupełniają dodatkowe akcesoria takie jak słuchawki AirPods czy pióro Apple Pencil.

Sidecar Źródło: apple.com

Apple na przestrzeni ostatnich lat mocno rozbudowało funkcje swojego ekosystemu. Użytkownicy mogą swobodnie kończyć wybrane czynności na innym urządzeniu oraz na żywo przełączać źródło dźwięku i obrazu. Całość uzupełnia AirDrop do bezprzewodowego przesyłania plików pomiędzy urządzeniami i AirPlay 2 do udostępniania multimediów na większe ekrany.

Dziś zajmiemy się najnowszymi funkcjami, które zwiększają współpracę pomiędzy tabletami iPad oraz komputera Mac. Mowa oczywiście o Sidecar oraz Universal Control. Czym różnią się oba rozwiązania i kiedy z nich skorzystamy?

We wstępie należy wyjaśnić czym jest Sidecar oraz Universal Control. Oba rozwiązania do działania potrzebują kompatybilnego tabletu iPad i komputera Mac, ale służą do wykonywania innych czynności.

Sidecar - dodatkowy ekran dla Twojego komputera Mac

Siedcar można w skrócie opisać jako możliwość zamiany tabletu iPad w dodatkowy monitor dla komputera Mac. Rozwiązanie to działa zarówno bezprzewodowo jak i przewodowo. Do współpracy potrzebne są kompatybilne urządzenia, które przypisano do tego samego identyfikatora iCloud.

Komputer oraz tablet podłączone do tej samej sieci lokalnej mogą ze sobą współpracować. iPad zamienia się w dodatkowy ekran Maca. Dodatkowo wyświetla skróty klawiszowe oraz pasek Touch Bar, który znamy z komputerów MacBook Pro. Niestety w macOS nie skorzystamy z dotykowego ekranu znajdującego się na wyposażeniu iPada do obsługi samego systemu. Dotyk możemy wykorzystać np. w aplikacjach graficznych.

Sidecar Źródło: apple.com

Do działania potrzebny jest kompatybilny komputer Mac:

MacBook Pro wprowadzony od 2016 r.

MacBook wprowadzony od 2016 r.

MacBook Air wprowadzony od 2018 r.

iMac wprowadzony w 2017 r. lub nowszy albo iMac (Retina 5K, 27 cali, koniec 2015 r.)

iMac Pro

Mac mini wprowadzony od 2018 r.

Mac Pro wprowadzony w 2019 r.

oraz kompatybilny iPad:

iPad Pro: wszystkie modele

iPad (6. generacji) lub nowszy

iPad mini (5. generacji) lub nowszy

iPad Air (3. generacji) lub nowszy

Universal Control - swojego iPada obsłużysz z wykorzystaniem Maca

Wsparcie dla Universal Control pojawiło się w iPadOS 15.4 oraz macOS Monterey 12.3. Funkcja ta została zapowiedziana w czerwcu 2021 roku, a jej debiut rynkowy opóźnił się o kilka miesięcy. Zasadniczo Universal Control pozwala na sterowanie tabletem iPad i komputerem Mac z wykorzystaniem jednej klawiatury i myszy. Mogą być to urządzenia wprowadzające wbudowane w komputer lub dostarczane z nim oraz akcesoria firm trzech.

Universal Control Źródło: macworld.com

Z wykorzystaniem Universal Control można sterować urządzeniami, które znajdują się w odległości do 10 metrów od siebie. Muszą być zalogowane do konta iCloud. Co istotne komputer Mac wykrywa pozycję iPada. W zależności od strony, z której leży tablet, wystarczy przeciągnąć myszką poza krawędź ekranu, aby przejść na iPada.

Universal Control Źródło: macworld.com

Universal Control vs Sidecar - najważniejsze różnice

Universal Control pozwala obsługiwać iPada z wykorzystaniem klawiatury i myszy/gładzika sparowanego z komputerem Mac. Sidecar z kolei służy do rozbudowania funkcjonalności komputera. Rozwiązanie to pozwala zamienić ekran tabletu iPad na drugi monitor komputera Mac. Funkcję tą możemy wykorzystać w dowolnym miejscu, więc przyda się ono na wyjazdach, kiedy nie mamy do dyspozycji drugiego monitora.

Warto wspomnieć, że Universal Control pozwala na przenoszenie plików, ale ze względu na ograniczenia systemu iPadOS należy najpierw otworzyć odpowiednią aplikację np. Zdjęcia do przesyłania fotografii i filmów.

Universal Control Źródło: apple.com

Czy można jednocześnie korzystać z Universal Control i Sidecar?

Odpowiedź brzmi i tak i nie, ale zacznijmy od początku. Apple pozwala na jednoczesne korzystanie z Universal Control i Sidecar, ale obie funkcje są ograniczone zaledwie do jednego tabletu. Oznacza to, że korzystając z jednego iPada nie skorzystamy z obu funkcji. Jest to możliwe w przypadku posiadania komputera Mac i dwóch tabletów. W związku z tym, że większość konsumentów nie posiada więcej, niż jednego iPada, nie skorzystają oni jednocześnie z Universal Control i Sidecar.

Sidecar - najważniejsze informacje

Pozwala zamienić iPada w dodatkowy ekran komputera Mac

Działa wyłącznie z jednym tabletem w tym samym czasie

Pozwala na przewodowe lub bezprzewodowe podłączenie do komputera

Obsługuje Touch Bar

Pozwala skorzystać z Apple Pencil na komputerze

