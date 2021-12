Universal Control znowu opóźnione! Premiera dopiero na wiosnę

Funkcja, której oczekujemy od czerwca zaliczyła kolejne opóźnienie. Universal Control trafi na komputery Mac i tablety iPad dopiero w 2022 roku!

Universal Control to jedna z największych nowości systemów operacyjnych macOS Monterey oraz iPadOS 15. Apple chwaliło się możliwością obsługi komputera i tabletu z wykorzystaniem jednej klawiatury i myszy jeszcze w czerwcu 2021 roku. Niestety szybko okazało się, że funkcja nie została ukończona i nie trafiła do finalnych wydań systemów operacyjnych. Apple deklarowało, ze Universal Control pojawi się jako aktualizacja do końca 2021 roku. Niestety teraz wiemy już, że tak się nie stanie.

Universal Control Źródło: apple.com

Apple zaktualizowało swoją stronę internetową. Wynika z niej, że Universal Control trafi na komputery dopiero wiosną przyszłego roku. Znając Apple termin wiosna 2022 roku oznacza, że oprogramowanie pojawi się na rynku najwcześniej w marcu, ale premiera może przesunąć się w okolice maja lub czerwca.

Zobacz również:

Zaktualizowana strona Apple Źródło: apple.com

Gigant z Cupertino oficjalnie nie poinformował o przyczynie opóźnienia wdrożenia Universal Control. Z wcześniejszych wypowiedzi wysoko postawionych pracowników Apple wynikało, że funkcja nie jest w pełni stabilna i nie spełnia jeszcze wymogów stawianych przez producenta.

Sprawdź najciekawsze funkcje systemu operacyjnego macOS Monterey.