Uniwersalny laptop dla ucznia? Z kartami graficznymi NVIDIA GeForce to możliwe

Czy istnieje uniwersalny laptop, a więc taki, który będzie idealny zarówno do pracy, zabawy, jak i nauki? Okazuje się, że tak i wcale nie mówimy o odległych wizjach, czy też planach producentów. Osoby, którym zależy na wysokiej wydajności, a zarazem mobilności mogą sprawdzić notebooki z kartami graficznymi NVIDIA GeForce. Przekonajmy się, co potrafi taki sprzęt.

Spis treści

Jeśli jesteście w trakcie poszukiwania laptopa, który ma być mobilny, ale przy okazji ma cechować się wysoką wydajnością warto wybrać sprzęt, który za sprawą odpowiednich podzespołów zapewnia komfortowe warunki do pracy i nauki, ale także zabawy. Rzecz jasna, nie mówimy tutaj o grach sprzed kilku lat, a najnowszych tytułach jak choćby Call of Duty Warzone, czy Microsoft Flight Simulator 2020.

Na co zwracać uwagę podczas zakupu laptopa?

Czynników, które mogą potwierdzić nam, czy dany sprzęt jest dobry jest wiele. Przede wszystkim należy zastanowić się do czego takowy laptop będzie używany najczęściej. Jeśli mówimy o komputerze do pracy, gdzie zajmujemy się na przykład obsługą dużych projektów graficznych, bądź też na studiach tworzymy projekty w programach typu CAD należy wybierać taki sprzęt, który sprosta tym wymaganiom. Nic tak nie irytuje jak zacinająca się aplikacja właśnie wtedy, gdy potrzebujemy sprawnie edytować plik graficzny. Rzecz jasna fani rozrywki w postaci grania w gry również powinni wybierać sprzęt z wydajnym chipsetem graficznym. Nie od dziś wiadomo, że liczba wyświetlanych klatek na sekundę ma znaczenie, a spadki poniżej 30 powodują znaczny dyskomfort i zabierają nam frajdę z gry.

Wiemy już, że priorytetem w wyborze uniwersalnego laptopa jest karta graficzna. Nie możemy jednak zapominać o innych podzespołach. Przede wszystkim warto zainwestować w notebooka, który wyposażony jest w procesor Intel Core dziesiątej generacji. CPU z tej rodziny oferują wysoką wydajność, a przy okazji zapotrzebowanie na energię jest niewielkie, co przekłada się na długi czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Kolejnym podzespołem jest pamięć RAM. Optymalnym wyborem będzie 16 GB DDR4, aczkolwiek komputery z 8 GB na pokładzie również poradzą sobie z obsługą wielu aplikacji. Nie możemy zapominać o ekranie, który to jest przecież jednym z najważniejszych elementów uniwersalnego laptopa. Komfortową pracę, a także rozrywkę zapewni matryca o przekątnej 15,6 cali. Osoby, które lubią korzystać z dużego monitora zadowolą się raczej wyświetlaczami 17,3-cali, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że większa matryca sprawia, że komputer traci na mobilności. Krótko mówiąc - jest cięższy, aczkolwiek nie jakoś drastycznie bardziej od notebooków z ekranami 15,6. Kłopotliwe może być przemieszczanie się z nim. Większy rozmiar oznacza, że będziemy musieli kupić duży plecak na laptopa bądź torbę. Nie każdemu to odpowiada, dlatego warto brać to pod uwagę podczas zakupu.

Design? Kwestia dyskusyjna. Jedni lubią laptopy gamingowe, które cechują się ciekawym projektem wizualnym. Efektowne obudowy, podświetlenie klawiszy czasami oferujące pełną paletę RGB - to wszystko możemy spotkać w wydajnych notebookach. Aczkolwiek nie każdy coś takiego lubi, dlatego też producenci posiadają w swojej ofercie sprzęt wydajny, ale nie zwracający na siebie uwagi. Coś jak tak zwane “sleepery” w przypadku motoryzacji, czyli samochody z bardzo mocnymi silnikami, ale praktycznie wcale nie zmodyfikowane pod kątem wizualnym.

Karta graficzna - jeden z najważniejszych podzespołów

Notebook, który ma być uniwersalnym narzędziem do nauki, pracy i zabawy musi posiadać przede wszystkim wydajną kartę graficzną. Warto zwrócić uwagę na modele wyposażone w dedykowane GPU GeForce RTX i GTX, a więc tak naprawdę najwyższą półkę jeśli chodzi o wydajność. Dlaczego? Rzecz jasna chodzi o komfort użytkowania. Zagłębiając się co nieco w technikalia możemy zaobserwować, że GeForce RTX oferuje obsługę ray tracingu, a także DLSS. O co w tym chodzi? Oczywiście tak zwany ray tracing sprawia, że grafika w grach jest jeszcze bardziej realistyczna. Z kolei wspierany przez sztuczną inteligencję DLSS pozwala na zwiększenie liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Mało tego! Nie tracimy na wartości obrazu. Co ciekawe, w niektórych przypadkach obraz będzie jeszcze bardziej wyraźny i ostry niż w przypadku natywnej rozdzielczości. Warto również dodać, że obecnie DLSS 2.0 wykorzystują takie tytuły jak Fortnite, Wolfenstein: Youngblood, Minecraft RTX, czy Death Stranding. Już niebawem wsparcie dla tej technologii otrzymają takie gry jak Cyberpunk 2077, Crysis Remastered, Call of Duty: Black Ops - Cold War, czy Watch Dogs: Legion. Kolejnym atutem laptopów wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX oraz GeForce GTX jest wsparcie oferowane przez dedykowane sterowniki zarówno dla osób, które korzystają z aplikacji kreatywnych (mamy tu na myśli Studio Driver), jak i dla graczy (w tym przypadku mowa o Game Ready Driver).

Uniwersalny laptop do pracy, nauki i zabawy - przykładowe konfiguracje

Co wybrać? Który laptop będzie dla mnie lepszy? Ten z GeForce RTX, czy GeForce GTX? Tak naprawdę wszystko zależy od naszych indywidualnych preferencji, gdyż w obu przypadkach mówimy o sprzęcie cechującym się bardzo wysoką wydajnością. Oczywiście RTX będzie już najwyższą półką, którą docenią zarówno gracze, jak i projektanci grafiki - także tej trójwymiarowej. Z kolei laptop z GeForce GTX na pokładzie może pochwalić się dobrą wyceną. Taki sprzęt nadaje się do nauki i pracy, ale i także dla graczy, którzy nie wymagają nowoczesnej oprawy graficznej. Dlatego też zostały wybrane cztery konfiguracje cechujące się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Każdy z prezentowanych laptopów wyposażony jest w inną kartę graficzną NVIDIA GeForce.

Lenovo Ideapad 3-15IMH Gaming

Pierwszy z prezentowanych modeli jest potwierdzeniem tego, że nie trzeba wydawać bardzo dużej ilości gotówki na sprzęt, który ma być wydajny. Laptop posiada oczywiście dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650, która została wyposażona w 4 GB pamięci typu GDDR6. Lenovo Ideapad 3-15IMH Gaming wyposażony jest w procesor Intel Core i5-10300H. Mamy więc do dyspozycji czterordzeniowy CPU dziesiątej generacji, który rozpędza się w trybie Turbo do 4,5 GHz. Oprócz tego producent wyposażył tego notebooka w 8 GB pamięci RAM. Za magazyn danych odpowiada SSD o pojemności 256 GB. Dysk wykorzystuje szybki interfejs M.2. W przypadku tego laptopa mamy do dyspozycji matrycę IPS wyświetlającą obraz w rozdzielczości Full HD.

MSI GL75 Leopard 10SCSR-027XPL

Kolejny model z bardzo zbliżoną konfiguracją. Mowa o MSI GL75 Leopard 10SCR-027XPL. Ciekawie pod kątem wydajności wypada karta graficzna, bowiem w tym modelu laptopa MSI mamy do dyspozycji GPU NVIDIA GeForce GTX 1650Ti. Jest to karta wyposażona w 4 GB pamięci własnej typu GDDR6. Posiada procesor Intel Core i5-10300H, 16 GB pamięci RAM typu DDR4 (częstotliwość taktowania wynosi 2666 MHz). Producent zdecydował się na montaż dwóch dysków. SSD wykorzystujący interfejs M.2 oferuje pojemność 500 GB. Z kolei HDD posiada pojemność 1000 GB i, rzecz jasna podłączony jest do interfejsu SATA. Notebook będzie odpowiedni dla osób wymagających dużej przekątnej ekranu, ponieważ mamy w tym przypadku do dyspozycji matową matrycę 17,3-cali wyświetlającą obraz w rozdzielczości Full HD. Ciekawostką jest to, że ekran oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz.

MSI GS66 Stealth 10SE-027PL

Fani wysokiej wydajności, ale skrytej pod… skromną obudową może zainteresować propozycja od MSI. MSI GS66 Stealth 10SE-027PL łączy mobilność i wydajność, bowiem zastosowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 z 8 GB pamięci pozwala na osiąganie bardzo dużej ilości klatek w grach, a także wysoki komfort pracy nawet z najbardziej wymagającymi aplikacjami do edycji grafiki. Laptop posiada mocny procesor Intel Core i7-10750H, 16 GB pamięci RAM DDR4, oraz szybki SSD o pojemności 1000 GB.Laptop wyposażony jest w 15,6-calową matrycę IPS Full HD, która została pokryta antyrefleksyjną powłoką. To, że mamy do czynienia z notebookiem z aspiracjami gamingowymi może zdradzić jedynie klawiatura, która może być podświetlana na wiele różnych kolorów.

MSI GS75 Stealth 10SF-490PL

Ostatnim prezentowanym modelem jest również sprzęt firmy MSI, który cechuje się bardzo eleganckim designem. Laptop GS75 Stealth 10SF-490PL za sprawą swojej konfiguracji tak naprawdę nie uznaje kompromisów. Dlatego też bez problemu uruchomimy na nim wszystkie najnowsze gry z najwyższymi ustawieniami graficznymi, a także, rzecz jasna aplikacje do edycji grafiki. Zacznijmy od procesora graficznego, który jest tak zwaną wisienką na torcie. To dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q z 8 GB GDDR6, która “nie bierze jeńców”. Oferuje bardzo wysoką wydajność oraz pełne wsparcie najnowszych technologii. Praktycznie każda gra z włączonym najwyższym ustawieniem detali, a także wszystkie programy do renderowania grafiki będą na tym notebooku pracować wzorowo. W tym przypadku został zastosowany Intel Core i7-10875H, który w trybie turbo oferuje częstotliwość taktowania na poziomie 5.1 GHz. Producent zastosował również 16 GB szybkiej pamięci DDR4 (częstotliwość 3200 MHz). Za magazynowanie danych odpowiada SSD o pojemności 1000 GB, który wykorzystuje interfejs M.2. MSI GS75 Stealth jest laptopem dla osób, które preferują duże ekrany, bowiem zastosowano tutaj matrycę 17,3-cali wyświetlającą obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz mówi sama za siebie - komfort korzystania z niej będzie bardzo wysoki.

Czy istnieje uniwersalny laptop? Okazuje się, że tak!

Laptopy oparte na platformie NVIDIA GeForce RTX i GeForce GTX udowadniają nam, że mogą być sprzętem uniwersalnym, a więc takim, który może być wykorzystywany zarówno w pracy - mowa tutaj również o wykorzystywaniu aplikacji do edycji grafiki (zarówno 3D, jak i tych, które renderują duże projekty) wymagających wysokiej wydajności, nauce, jak i w grach. Co ważne, laptopy z dedykowaną grafiką NVIDIA cechuje również bardzo dobra cena. Finalnie, otrzymujemy uniwersalnego notebooka, który nie boi się zadań specjalnych.