Uniwersum DC – wszystkie filmy, które zobaczymy w 2023 roku. Czego nie skasował James Gunn?

Z chwilą objęcia rządów w DC, James Gunn i Peter Safran pozbyli się sporej liczby projektów. Ocalały głównie filmy, które były w zaawansowanej fazie produkcji i miały wyznaczone daty premier. Jakie blockbustery z uniwersum DC trafią więc do kin w 2023 roku?

Minęły już trzy miesiące odkąd James Gunn i Peter Safran zostali szefami DC Studios. Nowi władcy filmowego uniwersum postanowili więc wreszcie podzielić się swoimi planami na rozwój tego świata – świata, który jak zauważył Gunn, był jednym wielkim bałaganem. CEO bez ogródek stwierdził, że dotychczas uniwersum rządził chaos, a filmy, seriale i gry nie tworzyły żadnej spójnej całości. Szykowane przez duet Gunn/Safran nowe otwarcie ma ten stan rzeczy zmienić.

Ofiarami nowych rządów padły różne filmy i seriale zaplanowane przez poprzednich szefów studia, ale nie oznacza to, że nie ostał się żaden projekt. Wręcz przeciwnie, w roku 2023 na ekrany kin wejdzie kilka filmów przygotowanych jeszcze przed erą Gunna – najwyraźniej wpasowują się one w jego wizję i współgrają z nadchodzącymi produkcjami.

Jakich premier z uniwersum DC możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach? Zajrzyjcie do naszego zestawienia.

Shazam! Gniew Bogów

Premiera: 17 marca 2023

Kontynuacja opowieści o chłopcu imieniem Billy Batson, który został obdarzony nadzwyczajnymi mocami i ilekroć zawoła Shazam! – przemienia się w superbohatera. W drugiej części Billy będzie musiał zmierzyć się z trzema mściwymi córkami Atlasa: Hesperą (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) i Antheą (Rachel Zegler). Film nie będzie miał powiązania z Black Adamem, ponieważ ta odnoga uniwersum DC została skasowana przez Gunna. Potwierdzono za to cameo Wonder Woman (Gal Gadot). Więcej o filmie dowiecie się z tekstu Shazam! Gniew bogów – kiedy premiera? Zwiastun, fabuła i obsada filmu DC.

The Flash

Premiera: 16 czerwca 2023

fot. Warner Bros.

Film, który pierwotnie miał ukazać się w 2014 roku, jako część SnyderVerse, przez lata niezrealizowany krążył po DC. Mimo kontrowersji, do roli superbohatera powróci Ezra Miller, który w The Flash wcieli się w różne wersje superbohatera, które wyłonią się z multiwersum. W filmie cameo zaliczy Batman Michaela Keatona, Batman Bena Afflecka oraz General Zod, w którego wcieli się Michael Shannon. Film wprowadzi również Supergirl graną przez Sashę Calle.

The Flash będzie luźną adaptacją komiksu Flashpoint, w którym Barry Allen powraca do przeszłości, by uratować swoją matkę i wywołuje w ten sposób zamieszanie w multiwersum. Film ma zresetować uniwersum DC i przygotować grunt pod nowe opowieści.

Blue Beetle

Premiera: 18 sierpnia 2023

Blue Beetle, czyli Błękitny Skarabeusz to nowa postać w filmowym uniwersum DC. Skryty pod kostiumem żuka Jaime Reyes (Xolo Mariduena)

to pierwszy ekranowy superbohater o latynoamerykańskich korzeniach. Wywodzi się on z komiksu stworzonego w 2006 roku. Na razie DC Studio nie udzieliło zbyt wielu informacji o fabule filmu.

Aquaman i Zaginione Królestwo

Premiera: 21 grudnia 2023

fot. Warner Bros

Sequel filmu sprzed 5 lat. Tym razem Aquaman, by chronić Atlantydę, musi zawiązać nieoczywisty sojusz. Potwierdzono, że w filmie pojawi się cameo Bena Afflecka jako Batmana. Zaginione królestwo będzie ostatnim filmem z pakietu zaplanowanego przez DC pod poprzednimi władzami. Po premierze filmu rozpocznie się era Jamesa Gunna i Petera Safrana. Jeśli macie ochotę obejrzeć pierwszą odsłonę Aquamana, zajrzyjcie na HBO Max.

