Uniwersum Star Wars doczeka się aż 3 nowych gier! Na co możemy liczyć?

Druga odsłona Jedi: Fallen Order to nie jedyny tytuł ze świata Star Wars od Respawn i EA, który aktualnie powstaje. Dowiedzieliśmy się, że otrzymamy aż 3 nowe gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Za pierwszy tytuł odpowiadają twórcy Star Wars Battlefront. Respawn Entertainment tworzy strzelankę FPP. Drugim projektem jest gra strategiczna, nad którą pracuje Bit Reactor we współpracy z Respawn. Ostatnim tytułem jest sequel Jedi: Fallen Order, o którym słychać już od jakiegoś czasu.

We’re excited to announce THREE new Star Wars games officially in the works from @Respawn. Read more and pass on what you’ve learned: https://t.co/pKZFHqDA1W pic.twitter.com/n1byCzaDtL