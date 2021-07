Unreal Engine 5 na Xbox Series X "pozamiata". Zobacz możliwości konsoli

Zobaczcie jak prezentuje się pierwszy materiał powstały na silniku Unreal Engine 5 przy wykorzystaniu konsoli Xbox Series X.

Już w maju dowiedzieliśmy się, że studio The Coalition, które obecnie opiekuje się marką Gears of War, przechodzi na Unreal Engine 5. Od tej pory wszystkie gry wewnętrznego zespołu Microsoftu będą powstawać właśnie na bazie UE5. Teraz możemy podziwiać pierwsze efekty prac deweloperów, którzy ujawnili obraz stworzony dzięki najnowszej generacji silnika Unreal Engine na Xbox Series X.

The Coalition ma zaprezentować demo Unreal Engine 5 w przyszłym tygodniu w ramach GDC, ale zanim zadebiutuje "Alpha Point" - nazwa dema The Coalition na silniku Unreal Engine 5, zaktualizowana lista na stronie Unreal Engine daje nam wspaniałe pierwsze spojrzenie na zrzut ekranu z silnika.

Zobacz publiczny debiut Alpha Point, technicznego dema UE5 stworzonego przez The Coalition w celu przetestowania UE5 na konsolach Xbox Series X/S. Dowiedz się, czego dowiedział się zespół podczas testowania wewnętrznych zasobów Nanite w scenariuszach oświetleniowych opartych na technologii Lumen, a także poznaj ich opinie na temat wydajności i pamięci UE5 w środowiskach produkcyjnych Xbox Series X i S.

Warto podkreślić, że nie będzie to pokaz nadchodzącej gry, ale raczej techniczna demonstracja tego, czego zespół nauczył się pracując z Unreal Engine 5 do tej pory, oraz tego, jak mogą jeszcze bardziej rozwinąć grafikę na konsolach Xbox Series X. Ja prezentuje się pierwszy materiał z UE5 na Xbox Series X możecie zobaczyć poniżej. Unreal Engine 5 (fot. The Coalition)

Warto przypomnieć, że oficjalnej prezentacji Unreal Engine 5 doczekaliśmy się już w połowie 2020 roku. Wówczas zaprezentowano również demo silnika, które robi ogromne wrażenie.

Pełna prezentacja dema "Alpha Point" odbędzie się 20 lipca o godzinie 22.20 czasu polskiego, podczas targów GDC 2021.

