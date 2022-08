Upadek Królestwa – czy będzie sezon 6? Kiedy premiera na Canal+?

Piąty sezon Upadku Królestwa kilka dni temu pojawił się na platformie Canal+ i wciąż budzi wiele emocji. Z pewnością jednak sporo osób zastanawia się, czy serial zyska kontynuację, czy raczej trzeba już przyzwyczaić się do myśli o pożegnaniu z Uhtredem. Czy i kiedy pojawi się 6 sezon Upadku Królestwa? Sprawdzamy wszystkie informacje.

Upadek Królestwa – najlepszy serial o Wikingach?

Od pewnego czasu tematyka dawnych mieszkańców Skandynawii budzi wśród serialowych i filmowych twórców duże zainteresowanie, co idzie oczywiście w parze z zainteresowaniami widzów. Z pewnością duża w tym zasługa serialu Wikingowie, w którym pierwsze skrzypce grał osławiony Ragnar Lothbrok. Jednak w miarę upływu czasu produkcja wyraźnie przestała utrzymywać poziom, czego nie można powiedzieć o Upadku Królestwa, całościowo bardzo dobrze ocenianym przez fanów.

Serial, oparty na cyklu powieści Bernarda Cornwella został przez Netflixa przejęty od BBC. Przedstawia dzieje walki o zjednoczenie królestw znajdujących się na terenie średniowiecznej Wielkiej Brytanii i zmagania ze skandynawskimi najeźdźcami. Wydarzenia prezentowane są z perspektywy Uhtreda z Bebbanburga, porwanego i wychowanego przez Wikingów syna saskiego szlachcica. Serial pełen jest oczywiście przemocy, walk, wojen i intryg, czyli wszystkiego, czego należy oczekiwać od tego typu opowieści.

Upadek Królestwa – kiedy sezon 6?

Niedawno z dużym opóźnieniem do Polski trafił wreszcie 5 sezon serialu oparty na powieściach Wojownicy burzy oraz Strażnik ognia. Jest to kolejno 9 i 10 część cyklu Cornwella. Do zekranizowania zostało jednak jeszcze 3 tomy – Wojna Wilków, Miecz królów i Pan wojny. Czy to oznacza, że czeka nas 6 sezon Upadku królestwa?

Niestety nie. Według zapowiedzi Netflixa, sezon 5 jest ostatnim sezonem serialu. Nie oznacza to jednak końca opowieści o Uhtredzie – w planach jest bowiem film pod tytułem Seven Kings Must Die, który będzie wielkim epilogiem serialowej opowieści. Za jego podstawę posłużą wspomniane już trzy ostatnie tomy sagi Cornwella. Co ciekawe, prace na planie filmu dobiegły końca w marcu tego roku, tak więc premiery prawdopodobnie możemy się spodziewać na przełomie roku 2022 i 2023.

Piąty sezon Upadku Królestwa możecie obejrzeć na platformieCanal+.

