Upadek Królestwa, sezon 5. Gdzie oglądać? Kiedy premiera na platformie Netflix?

"Upadek Królestwa 5" w USA miał swoją premierę już dawno, gdzie jednak serial mogą oglądać polscy widzowie? Czy 5. sezon produkcji pojawi się na platformie Netflix?

Upadek królestwa to jeden z najpopularniejszych seriali związanych z tematyką wczesnego średniowiecza. Produkcja oparta na cyklu powieści Bernarda Cornwella, opowiada o losach Uhtreda z Bebbanburga i walce o zjednoczenie Anglii. Na tle inspirowanych historią wydarzeń rozgrywają się indywidualne dramaty bohaterów, zawiązują romanse i wybuchają personalne konflikty.

Serial, tworzony początkowo przez BBC, w drugim sezonie powstawał już w koprodukcji z Netflixem, a od trzeciego sezonu został zupełnie przejęty przez platformę streamingową. Upadek królestwa cieszył się tak dużą popularności, że doczekał się nie tylko pięciu sezonów, ale również filmu będącego zwieńczeniem opowieści o Uhtredzie.

Co ciekawe, w Polsce serial dystrybuowany jest w dość specyficzny sposób. Mimo że za show odpowiada Netflix, sezony najpierw pojawiają się w serwisie CANAL+ online. Dopiero gdy ten serwis traci licencję na streamowanie, odcinki trafiają na Netfliksa.

Upadek królestwa 5 – kiedy w serwisie Netflix?

Piąty sezon serialu do tej pory pojawił się jedynie w serwisie CANAL+ online – na Netfliksie dostępne były tylko cztery sezony serii. Jedna już wkrótce ta sytuacja ulegnie zmianie i Upadek królestwa 5 zagości w serwisie Netflix. Kiedy się to stanie? Niedługo, bo już w sobotę, 1 kwietnia 2023 roku. Obiecujemy, że to nie primaaprilisowy żart – serial naprawdę znajduje się w ofercie serwisu na najbliższy miesiąc.

