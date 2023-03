Upadek Mandalorianina. Recenzja 1. odcinka The Mandalorian 3

Trzeci sezon The Mandalorian właśnie wystartował, a my sprawdzamy, jak prezentuje się pierwszy odcinek. Z jaką misją tym razem wyruszy Din Djarin? Czy Grogu wciąż jest uroczy? Czy twórcom serialu udało się stworzyć godne otwarcie sezonu?

Mandalorianie w akcji

Nowy sezon The Mandalorian otrzymał całkiem solidne otwarcie. Już w pierwszych scenach twórcy postanowili bowiem zabrać nas na Concordię, czyli księżyc Mandalory. To właśnie tam schronienie znalazła grupa wojowników kultywujących dawne zwyczaje i najwyraźniej wychowujących nowe pokolenie Mandalorian. Przy okazji mogliśmy być świadkami wykuwania nowego hełmu i inicjacji młodego wojownika, a podglądanie zwyczajów tego tajemniczego plemienia, to niezła gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen.

Podpatrywanie mandaloriańskich rytuałów to jednak nie jedyne, co twórcy przygotowali w pierwszym odcinku nowego sezonu. Bardzo szybko wywiązała się bowiem bitwa, a my mieliśmy okazję zobaczyć Mandalorian w akcji. I trzeba przyznać, było na co popatrzeć! Twórcy serialu przyłożyli się zarówno do reżyserii i choreografii walki, jak i efektów specjalnych. Co ciekawe, wojownicy trafili na godnego przeciwnika, który przysporzył im sporo problemów, dzięki czemu cała sekwencja była malownicza i całkiem emocjonująca – nawet jeśli zwieńczył ją ulubiony zabieg twórców serii, czyli ocalenie w stylu deus ex machina.

W poszukiwaniu odkupienia

Pierwszy odcinek 3. sezonu Mando nosi tytuł Apostata i koncentruje się wokół odkupienia, którego poszukuje Din Djarin za swój upadek, czyli zdjęcie hełmu przy drugiej osobie. Przypomnijmy, w 2. sezonie serialu doszło do tego dwukrotnie: najpierw bohater odsłonił twarz, by w przebraniu żołnierza Imperium znaleźć Grogu, a następnie w scenie pożegnania z zielonym stworkiem, który miał rozpocząć szkolenie pod okiem Luke'a Skywalkera. Według credo konserwatywnej sekty Mandalorian, do której należy Din Djarin, automatycznie eliminowało go to z grona wojowników.

Jak to zwykle bywa, istnieje jednak furtka, dzięki której bohater może zmazać swoje winy. Dinowi (z pomocą uroczego Grogu) udaje się przekonać płatnerkę Mandalorian do dania mu drugiej szansy. Rytuał oczyszczenia ma polegać na specyficznej pielgrzymce – wojownik musi bowiem polecieć na Mandalorę, odnaleźć kopalnie, w których płynie święta woda i zanurzyć się w niej. Całkiem proste, prawda?

Pielgrzymki i piraci

Nieszczególnie. Mandalora jest bowiem zniszczona i zatruta, a możliwe, że i przeklęta. Din próbuje więc znaleźć towarzyszy swojej wyprawy, ale idzie mu to dość opornie. Pierwszym przystankiem w jego wyprawie jest oczywiście Nevarro. W międzyczasie główne miasto z zapyziałej i niezbyt bezpiecznej osady przemieniło się w kwitnącą metropolię. Wędrując ulicami, Mando i Grogu, a wraz z nimi widzowie, mogą oglądać to, co najlepsze w uniwersum Gwiezdnych Wojen – barwne zgromadzenie przedziwnych istot, zwierząt i kosmitów, które, jak się wydaje, wykreowano w dużym stopniu za pomocą praktycznych efektów specjalnych.

Na Nevarro zawiązuje się pierwszy konflikt w nowym sezonie, który szczerze mówiąc, średnio mnie przekonał. Din Djarin wplątuje się bowiem w awanturę między Greef Kargą, a piratami z załogi korsarza Goriana Sharda. Następstwa ulicznej strzelaniny są jednak zbyt przewidywalne, a towarzyszą im dość monotonne sekwencje akcji, które jednak przypadną do gustu tym, którzy w Gwiezdnych Wojnach cenią pościgi, wybuchy i szalone ewolucje kosmicznych statków.

Jako otwarcie sezonu, Apostata sprawdza się dosyć dobrze, choć w odcinku nie pojawiło się nic szczególnie zaskakującego. Grogu jak zawsze jest zielony, uszasty i słodki, a Din Djarin nieskończenie stoicki. Na razie trudno też powiedzieć, jakie wątki, oprócz wyprawy na Mandalorę, poruszy sezon 3. Zapewne można spodziewać się, że od czasu do czasu będą powracać piraci, ale co z Moff Gideonem? Czy Grogu i Mando znów przyciągną uwagę potężnych przeciwników?

Trochę przy tym wszystkim bawi upór, z jakim Din Djarin obstaje przy credo swojej ortodoksyjnej sekty. Spędzanie życia w metalowym kasku nieszczególnie brzmi jak wygrana na loterii – mniej konserwatywna Bo-Katan i jej zwolennicy wydają się jednak rozsądniejszymi i bardziej sympatycznymi Mandalorianami. Z drugiej strony, kto wie, do czego Din Djarina doprowadzi pielgrzymka na Mandalorę – może wbrew własnym oczekiwaniom przekona się, że stare zwyczaje niekoniecznie są warte kultywowania?

