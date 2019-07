Updates for Samsung - unikaj tej aplikacji!

Masz smartfona marki Samsung? Jeśli tak, unikaj aplikacji Updates for Samsung - nie dość, że jest płatna, to w dodatku jest fałszywką.

Updates for Samsung - w wersji polskiej Aktualizacje dla Samsunga - jeszcze do niedawna znajdowało się w Play Store - skąd zaliczyło ponad 10 milionów pobrań. Podstawowa wersja była w pełni darmowa i obiecywała aktualizowanie na bieżąco oprogramowania smartfonów marki Samsung. Oczywiście kierowana była do użytkowników, którzy mało znają się na telefonach - wszak producent sam udostępnia aktualizacje i to całkowicie za darmo. Aplikacja w trybie darmowym działała tragicznie - pobierała dane niezwykle wolno, a bardzo często w trakcie tego procesu niespodziewania pojawiała się informacja o znalezionym błędzie i pobieranie było przerywane bez możliwości kontynuacji. Jakie rozwiązanie? Oczywiście wersja płatna - koszt zaledwie 34,99 USD rocznie, a na stronie z aplikacją widniała informacja, że jest to cena promocyjna - normalna to 239,99 USD.

Updates for Samsung w wersji płatnej spełniało swoje zadanie - udostępniając za pieniądze te aktualizacje, które Samsung sam udostępnia użytkownikom swoich urządzeń. Oprócz tego aplikacja oferowała inne usługi, jak odblokowanie karty SIM - jednak wszystko płatne osobno (w przypadku wspomnianej karty 19,99 USD), przy czym bez gwarancji, że usługa zadziała. Mało tego - w aplikacji pojawiały się liczne reklamy. Można je było wyłączyć - oczywiście za dopłatą. I na koniec kolejna ciekawostka - płatności za aplikację i w jej ramach nie były powiązane ze sklepem Google Play, jak ma to zazwyczaj miejsce, ale trzeba było podawać dane karty kredytowej. Trafiały one na serwer producenta i... nie wiadomo, kto miał do nich dostęp.

Aktualnie Aktualizacje dla Samsunga nie są już dostępne w sklepie Google, jeśli jednak zdarzyło Ci się ją pobrać - zalecane jest jak najszybsze usunięcie.