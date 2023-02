Urodzinowa promocja Xiaomi! Tak mocno przecenionych telefonów dawno nie było

Xiaomi świętuje piąte urodziny swojego internetowego sklepu mi-home.pl. Z tej okazji firma przygotowała serię świetnych rabatów, z których możemy skorzystać już teraz!

Xiaomi świętuje właśnie piątą rocznicę istnienia internetowego sklepu mi-home.pl w Polsce! Z tej okazji chiński producent przygotował kilka dni ciekawych rabatów, które mają obejmować najbardziej popularne sprzęty z katalogu firmy.

Od teraz na stronie internetowej mi-home.pl możemy znaleźć wiele produktów w niższych cenach. Jednak największe przeceny Xiaomi będzie nam dawkować i udostępniać stopniowo. Na stronie promocji możemy zobaczyć kalendarz wszystkich przecen, które będą dostępne od określonego dnia od godziny 10.00 aż do wyczerpania zapasów. Jest kilka dni, w które otwierać się będą dane promocje:

6 lutego - 4 oferty promocyjne

- 4 oferty promocyjne 8 lutego - 2 oferty promocyjne

- 2 oferty promocyjne 10 lutego - 2 oferty promocyjne

- 2 oferty promocyjne 13 lutego - 3 oferty promocyjne

- 3 oferty promocyjne 15 lutego - 3 oferty promocyjne

Warto więc w te dni zaglądać na stronę producenta, aby się przekonać, czy nie znajdziemy tam czegoś ciekawego dla siebie. Xiaomi deklaruje, że rabaty dochodzić mają nawet do -70%!

Zobacz również:

Spójrzmy więc, jakie promocje przygotowało Xiaomi. W tym artykule prezentujemy tylko najlepsze smartfonowe obniżki, ale producent ma też w zanadrzu kilka dobrych ofert na sprzęt AGD i RTV!

Promocja na 06.02.2023

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB

Xiaomi 11 Lite 5G to nowoczesny smartfon, który oferuje szybkość i wydajność dzięki 5G i mocnemu procesorowi Snapdragon 778G. Posiada spory ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala i częstotliwosci odświeżania 90 Hz, co czyni go idealnym do codziennego korzystania z aplikacji i oglądania filmów w internecie. Główny aparat 64 MP jest też świetnym kompanem do tworzenia zdjęć i filmów. Bateria o pojemności 4250 mAh zapewnia długi czas działania, a szybkie ładowanie 33W umożliwia szybkie jej uzupełnienie.