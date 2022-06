Urodzinowa promocja Xiaomi! Telefony w niskich cenach, a do tego prezent [20.06.2022]

Xiaomi świętuje szóste urodziny swoich sklepów stacjonarnych Xiaomi Store. Z tej okazji firma przygotowała nie tylko obniżki swoich najpopularniejszych telefonów, ale ma też dla nas upominki!

W urodzinowej promocji Xiaomi można zgarnąć świetne telefony w niezłych cenach! O 17 do 23 czerwca w sklepach stacjonarnych oraz na mi-home.pl, mimarkt.pl oraz mi-store.pl kupimy najpopularniejsze telefony producenta w dobrej promocji. Jednak to nie wszystko! Jeśli zdecydujemy się wybrać do jednego z 23 salonów stancjonarnych marki, po zakupach za ponad 200 zł otrzymamy specjalne upominki dla fanów marki!

Fot. Xiaomi

Redmi 9C NFC 2/32GB

Redmi 9C to wybór idealny na pierwszy smartfon. Wydajna bateria 5000 mAh, ładny i duży wyświetlacz 6,53 cala, a do tego aparat 13 MP i łączność NFC - to wszystko, czego potrzebujemy od pierwszego smartfona.

Cena: 599 zł 549 zł. Sprawdź.

Redmi 10C 4/64GB

Nowy Redmi 10C to też naprawdę dobry wybór. Wyświetlacz 6,71" o rozdzielczości HD+ gwarantuje, że dojrzymy każdy szczegół we wszystkich zdjęciach i filmach, które będziemy chcieli na nim obejrzeć. Na pokładzie jest też aparat 50 MP, niezawodny procesor Snapdragon 680 i długotrwała bateria o pojemności 5000 mAh, a do tego szybkie ładowanie 18 W.

Cena: 799 zł 699 zł. Sprawdź.

Redmi Note 11S 6/128GB

Wersja S jedenastej edycji najpopularniejszego smartfona Redmi też jest w promocji. W tej paczce dostajemy inteligentny aparat 108 MP, superszybki procesor MediaTek Helio G96, a także wyświetlacz AMOLED 6,43 cala o odświeżaniu 90 Hz. Nie zabrakło też dużej baterii 5000 mAh i szybkiego ładowania 33 W.

Cena: 1449 zł 1399 zł. Sprawdź.

Redmi Note 11 Pro 6/64GB

Wersja Pro jedenastej edycji najbardziej udanego smartfona Redmi. Całość napędzana superszybkim procesorem Helio G96 z możliwością turbo ładowania o mocy aż 67W. Jednak to nie wszystko, co oferuje ten świetny smartfon. Dostajemy też duży ekran 6,67" AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. To wszystko uzupełnia aparat o rozdzielczości aż 108 MP!