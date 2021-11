Urodziny Empiku - superokazje i rabaty na elektronikę

Już jutro zaczyna się tydzień urodzin Empiku i promocje na tysiące produktów idealnych na prezent, w tym urządzenia elektroniczne. Sprawdziliśmy okazje w sklepie online.

Już jutro, tj. 4 listopada 2021 roku, Empik rozpoczyna świętowanie kolejnych urodzin, podczas których będziemy mogli skorzystać z wielu promocji. To wspaniała okazja do zakupów pierwszych świątecznych prezentów lub kupienia wymarzonego produktu w niższej cenie. Więcej informacji znajdziesz na stronie sklepu Empik. Oto, co znaleźliśmy:

Xiaomi, Smartwatch, Mi Smart Band 6

Waga: 12,8 g bez paska

Poziom wodoodporności: 5 ATM

Typ wyświetlacza: AMOLED

Rozmiar ekranu: 1,56 cala

Rozdzielczość: 152 x 486, 326 PPI

Głębia kolorów: 16 bitów

Jasność ekranu: do 450 nitów

RAM: 2 MB

ROM: 32 MB

Typ ekranu dotykowego: pojemnościowy ekran dotykowy AMOLED + TP

Materiał paska na nadgarstek: TPU

Łączność bezprzewodowa: BT5.0 BLE

Czujniki: 3-osiowy akcelerometr + 3-osiowe czujniki żyroskopowe Czujnik PPG

Bateria: LiPo, 125 mAh

Czas czuwania: 14 dni przy normalnym użytkowaniu

Czas ładowania: ≤2 godziny

Wymagania systemowe: Android 5.0, iOS10 lub nowszy

Cena: 159,99 zł

Czytnik e-booków INKBOOK Lumos

Pamięć wbudowana: 4 GB

System operacyjny: Android 4.2.2

Wielkość ekranu: 6"

Pamięć RAM: 512 MB

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi

Kolor: czarny

Cena: 399 zł

Zobacz również:

Alkomat XBLITZ Spirit

Funkcje alkomatu: Sygnalizacja początku i końca pomiaru

Moc urządzenia: Zasilanie: 2 x 1.5V AA bateria alkaliczna

Waga: 95g (z bateriami i ustnikiem)

Wymiary: 123x44x19 mm (bez ustnika)

Cena: 89,99 zł

Ilumen, Elektroniczna niania do smartfona CamX3

Rodzaj niani: elektroniczna

Kolor: biały

Waga produktu [g]: 800

Cena: 119 zł

Hop-Sport, Rower magnetyczny, HS-2090H Aveo

Typ roweru treningowego: pionowy

System oporu: magnetyczny

Ćwiczone partie mięśni: wszystkie partie

Waga koła zamachowego: 9 kg

Klasa urządzenia: HC

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Długość (cm): 90

Cena: 698 zł

HUAWEI P30 Pro, 128 GB, Dual SIM

Pamięć wbudowana: 128 GB

System operacyjny: Android 9.0

Wielkość ekranu: 6,47"

Model: Huawei P30 Pro

Pamięć RAM: 6 GB

Aparat główny: 40 Mpix

Aparat przedni: 32 Mpix

Komunikacja urządzenia: Bluetooth, Wi-Fi, NFC

Cena: 2350 zł

Oczyszczacz powietrza XIAOMI Mi Air Purifier 3H

Marka: Xiaomi

Moc urządzenia: 38 W

Technologia oczyszczania: Mi Air Purifier

Czujniki: jakości powietrza

Komunikacja urządzenia: panel dotykowy

Kolor: biały

Cena: 569 zł

Odtwarzacz Google Chromecast 4.0 smart TV z pilotem

Producent: Google

Wejścia / wyjścia: HDMI, USB-C

Komunikacja urządzenia: Wi-Fi

Złącza połączeniowe: 1 x USB-C, 1 x HDMI

Gwarancja: 24 miesiące

Cena: 329 zł

Zobacz także: Black Friday w RTV Euro AGD: nawet do 80% zniżek!