Urząd Skarbowy blokuje sklep Bestcena

Bestcena to sklep internetowy z elektroniką, który od jakiegoś czasu miał problemy. Dzisiaj w sieci pojawiła się informacja, że został zablokowany przez Urząd Skarbowy.

Bestcena zyskała sobie klientów bardzo konkurencyjnymi cenami oraz szerokim wyborem produktów. Jeśli wejdziesz dzisiaj na tę stronę i przejdziesz do dowolnego oferowanego produktu, zobaczysz przy nim w miejscu ceny informację ZAMAWIANIE NIEMOŻLIWE. Na profilu firmy na Facebooku od 16 stycznia znajduje się poniższa grafika:

W komentarzach wiele osób skarży się, że wpłaciło pieniądze, a obiecanego towaru ani widu, ani słychu. A czasem pojedyncza osoba zamawiała nawet za kilka tysięcy złotych! Po wielu dniach bez wieści, niektórzy kupujący otrzymali drogą mailową informację, że konto sklepu zostało zajęte przez Urząd Skarbowy, a w samym sklepie ma miejsce kontrola. Na infolinii można się było dowiedzieć, że realizacja zamówień jest wstrzymana - na czas nieokreślony. Mało tego - Bestcena nie może obecnie wysyłać nawet tych towarów, które ma swoim magazynie i za które zapłacono. Takie są fakty. Nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków - być może Urząd Skarbowy wykrył jakieś drobne nieprawidłowości i prewencyjnie wstrzymał działalność sklepu w każdym jego aspekcie (jeśli ktoś miał do czynienia z US na gruncie zawodowym, doskonale wie, że taka procedura jest powszechna) do momentu zakończenia pełnej kontroli.

Oczywiście łatwo zrozumieć niepokój i irytację osób, które przesłały nawet większe kwoty i zostały z pustymi rękoma - ale zaczekajmy, aż sklep wyda odpowiednie oświadczenie... lub zrobi to za niego Urząd Skarbowy.