Urządzenia AGD w ekstra niskich cenach. Ta promocja T-Mobile jest naprawdę warta uwagi

Sieć T-Mobile ma małą niespodziankę dla klientów indywidualnych w formie akcji „Dobrze, że jesteś”. Sprawdź, co możesz zyskać - rabat obowiązuje wyłącznie przez kilka dni!

Operator sieci zyskuje zaufanie klientów od 1995 roku, a na ten moment obsługuje kilkanaście milionów użytkowników. Poza ofertą urządzeń dla domu, smartfonów i abonamentu, możemy skorzystać również z usług telewizji oraz internetu. Niezależnie od tego, które usługi świadczy dla Ciebie sieć - możesz skorzystać ze specjalnej akcji promocyjnej dla dotychczasowych klientów. Wszystko to w ramach kampanii „Dobrze, że jesteś”.

Rabat na małe AGD - zasady

Operator sieci umożliwia skorzystanie ze specjalnego kodu, który uprawnia do zniżki w zakresie małego AGD firmy Philips. Produkty, które są objęte akcją znajdują się pod tym linkiem. Zniżki mogą sięgać nawet -35% od regularnej ceny - w przypadku droższych urządzeń, jest to dość spora oszczędność. Wybierać możemy spośród kilkunastu kategorii, a w tym m.in. ekspresy Saeco, urządzenia typu AirFryer, odkurzacze bezprzewodowe i wiele innych. Jako że jest to akcja zarezerwowana wyłącznie dla klientów T-Mobile, kod jest dostępny dla każdego użytkownika wyłącznie w mobilnej aplikacji - tuż po zalogowaniu.

Kupon umożliwia zakup 1 produktu.

Wysyłka jest darmowa.

Dedykowane dla: użytkowników T, T DATA, Rodzina, GO!, Frii, oraz Frii Mix.

Kod jest dostępny od 5 do 9 sierpnia.

Kod może zostać wykorzystany do 15 sierpnia.

Wszelkie szczegóły możesz znaleźć pod tym linkiem.

