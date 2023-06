Urządzenia Bosch, które kupisz w Lidlu. Przejrzałam ofertę

Jakie urządzenia AGD marki Bosch znajdziemy w sklepie Lidl? Postanowiłam przyjrzeć się aktualnej ofercie i wybrać najciekawsze okazje.

W ofercie sklepu Lidl znajdziemy pełno urządzeń znanych producentów, które kosztować nieco mniej niż w innych sklepach albo po prostu są już dostępne tylko na stronie dyskontu. Tym razem postanowiłam przyjrzeć się produktom Bosch - uznana i popularna marka ma w swojej ofercie wiele ciekawych urządzeń AGD charakteryzujących się wysoką jakością. Z pewnością wśród naszych czytelników znajdzie się wielu entuzjastów tego producenta. Sama również jestem posiadaczką kilku kuchennych sprzętów, z których jestem zadowolona.

Oczywiście przed zakupem warto zorientować się, czy dany model urządzenia rzeczywiście sprosta waszym oczekiwaniom i będzie posiadał zadowalające funkcje czy parametry. Przemyślany zakup to nie tylko gwarancja satysfakcji podczas użytkowania, ale też spora oszczędność.

Zobacz również:

Produkty Bosch dostępne w Lidlu

Robot kuchenny Bosch MUM54A00

Każda pomoc w kuchni zawsze się przyda, a z pewnością jeśli chodzi o mieszanie i wyrabianie ciast. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem może okazać się robot planetarny wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria oraz funkcje. Dany model posiada w zestawie: trzepaczkę, ubijaczkę i hak do ciasta. Wszystkie elementy można myć w zmywarce. Dodatkiem jest materiałowa torba na wszystkie akcesoria. Jak wynika z opisu, urządzenie może działać z mocą 900 W. Do dyspozycji mamy 7 poziomów prędkości, odchylane ramię oraz misę o pojemności 3,9 l.

Aktualnie robot planetarny kosztuje 789 zł - przejdź do sklepu.

Robot kuchenny z obrotową misą Bosch MUMS2TW00

Skoro mowa o robotach kuchennych, to warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden produkt marki Bosch dostępny w sklepie Lidl. To niewielkie urządzenie, które zostało wyposażone w silnik o mocy 700 W oraz misę o pojemności 3,8 l (do 2,4 kg ciasta lub 1,7 kg ciasta drożdżowego). Do dyspozycji mamy 4-stopniową regulację prędkości oraz zestaw praktycznych akcesoriów. W zestawie znajdziemy: trzepaczkę, ubijaczkę oraz hak do wyrabiania ciast i mieszania składników.

Aktualnie urządzenie w Lidlu jest w promocyjnej cenie i kosztuje 449 zł - przejdź do sklepu.

Automatyczny ekspres do kawy Bosch TIS30129RW

W ofercie dostępny jest też ciśnieniowy ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka. Automatycznie możemy przygotować ulubioną kawę, wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj za pomocą przycisku na panelu sterowania: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino czy Latte Macchiato. Urządzenie zostało wyposażone w wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,4 l oraz pojemnik na ziarna (pomieści 250 gram). Jak możemy przeczytać w opisie na stronie, urządzenie dysponuje mocą 1300 W oraz pomocą wodą o ciśnieniu 15 barów. Użytkownik może także zadecydować o grubości mielenia ziaren oraz zadecydować jak bardzo ma być spienione mleko do kawy. Poszczególne części ekspresu można wyjmować i myć pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Do tego, urządzenie posiada funkcję automatycznego czyszczenia oraz odkamieniania.

Aktualnie kosztuje w Lidlu 1864,88 zł - przejdź do sklepu.

Odkurzacz akumulatorowy Bosch BBH32WHITE

Odkurzacz bezprzewodowy to niezwykłe ułatwienie podczas sprzątania różnego rodzaju powierzchni, zarówno w domu, jak poza nim, np. w garażu czy aucie. Model dostępny w Lidlu posiada w swoim zestawie niezbędne akcesoria, takie jak ssawka 2w1 do mebli i tapicerki, ssawka szczelinowa oraz szczotka EasyClean z elektrycznym napędem. Nie mamy tutaj worka na kurz - wszystkie zanieczyszczenia trafiają do zbiornika na zanieczyszczenia (400 ml), który wystarczy opróżnić nad koszem. Na jednym naładowaniu możemy pracować przez ok. 50 minut, a ponowne napełnienie baterii zajmuje ok. 4-5 godzin. Do dyspozycji mamy dwa tryby działania. Plusem jest to, że wszystkie akcesoria mamy zawsze pod ręką - zostały one zamocowane w obudowie odkurzacza. Poza tym urządzenie może samodzielnie stać w pozycji pionowej, bez żadnego podparcia czy stojaka.

Aktualnie odkurzacz jest dostępny za 849 zł - przejdź do sklepu

Odkurzacz workowy Bosch BGLS2FRESH

W sklepie online znajdziemy jeszcze jeden model tradycyjnego odkurzacza z workiem. Niewiele różni się od wyżej opisanego modelu. Mamy tu filtr HEPA, który można czyścić oraz zestaw końcówek do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni - przełączana dysza podłogowa, dysza do tapicerki oraz szczelinówka. Długość przewodu wynosi w tym przypadku 5 metrów. Wymiary urządzenia to: 36,7 cm x 23,7 cm x 29 cm (wys. x głęb. x szer.).

Aktualnie jest dostępny za 449 zł - przejdź do sklepu.

Odkurzacz workowy Bosch BGDS2BU1T

Jeszcze jeden model odkurzacza workowego. Urządzenie zostało wyposażone w turboszczotkę, która sprawdzi się do dywanów, nasadkę szczelinową do trudno dostępnych miejsc, dyszę do tapicerek oraz przełączaną dyszę walcową. Siłę ssania można regulować za pomocą pokrętła (maksymalna moc to 850 W), a poza tym odkurzacz posiada funkcję automatycznego zwijania kabla. Wymiary urządzenia to 23,7 x 29 x 36,7 cm, a waga wynosi nieco ponad 5 kg.

Aktualnie jest dostępny za 539 zł - przejdź do sklepu

Inne znane marki w Lidlu

W sklepie Lidl znajdziecie też wiele innych produktów znanych marek, które mogą was zainteresować. Ciekawą propozycją może być:

Vileda Jetclean za 815,25 zł - zobacz

za - zobacz Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S BHR5771EU za 1251,92 zł - zobacz

1251,92 zł Oczyszczacz powietrza Philips AC0819/10 za 699 zł - zobacz

699 zł Robot sprzątający ECOVACS Deebot T9 za 2199 zł - zobacz

2199 zł Automatyczny ekspres do kawy Melitta EspressoLinePerfectMilk E957-213 za 1649 - zobacz

1649 Kuchenka mikrofalowa z grillem Sharp MG51EW za 599 zł - zobacz

599 zł Toster HT1010WH Braun za 129 zł - zobacz

129 zł Czajnik elektryczny Braun WK110 za 89 zł - zobacz

89 zł Robot kuchenny Kenwood Prospero KCH29.H0.WH BK za 699 zł# - zobacz

Zobaczcie również: Mop parowy z Lidla? Jest tu kilka ciekawych modeli - także znanych marek