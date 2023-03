Urządzenia Philips, które kupisz w Lidlu. Sprawdziłam ofertę

Wiecie, że w Lidlu znajdziecie wiele ciekawych produktów znanych producentów i to często w okazyjnej cenie. Tym razem przyjrzałam się urządzeniom AGD marki Philips, które znajdziemy w dyskoncie.

Oferta w internetowym sklepie Lidla jest naprawdę atrakcyjna i niemal codziennie można liczyć na coś nowego, szczególnie jeśli chodzi o urządzenia AGD i akcesoria. Co istotne, wybór jest o tyle ciekawy, że wśród sprzedawanych produktów znajdziemy wiele znanych marek. Ostatnio pisałam już o urządzeniach Bosch dostępnych w Lidlu, a teraz przyglądam się sprzętom Philips, które pojawiają się w sklepie. Zobaczcie, na co warto zwrócić uwagę.

Produkty Philips dostępne w Lidlu

Frytownica beztłuszczowa Philips Airfryer Essential HD9252

To wielofunkcyjne urządzenie, które pozwala przygotować smaczne i zdrowsze posiłki, z mniejszą zawartością tłuszczu. Frytownica do smażenia i pieczenia wykorzystuje gorące powietrze. Dzięki automatycznym programom, możemy dobrać odpowiedni tryb i czekać na idealny efekt. Do dyspozycji mamy 7 ustawień, które możemy wybierać dotykowo na ekranie. Do tego, możemy korzystać z aplikacji mobilnej, w której znajdziemy pełno przepisów oraz porad dotyczących korzystania z urządzenia Airfryer Essential. Pojemność frytkownicy to 4,1 l.

Aktualna cena to 599 zł - przejdź do sklepu.

Ekspres przelewowy Philips HD7461/20

Jak kawa, to tylko z ekspresu. Urządzenie Philips sprawdzi się do przygotowania aromatycznego napoju dla kilku osób - pojemność dzbanka to 1,2 l, czyli od 2 do 15 filiżanek kawy, w zależności od rozmiaru. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 30 minutach. Ekspres został wyposażony w tłoczek aroma twister, który miesza kawę, zapewniając odpowiedni smak. Nie zabrakło wskaźnika poziomu wody czy systemu zabezpieczającego przed kapaniem.

Aktualna cena to 179 zł - przejdź do sklepu.

Parownica do ubrań Philips STH3000/20

Chcecie szybko i sprawnie odświeżyć ubranie przed wyjściem na ważne spotkanie? Przydać się może kompaktowa parownica do ubrań, którą można zabrać ze sobą także w podróż. Urządzenie jest gotowe do działania w 30 sekund. I jak deklaruje producent, mamy tutaj moc na poziomie 1000 W z wytwarzaniem pary do 20 g/min. Urządzenie zostało wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 100 ml.

Aktualna cena to 147,93 zł - przejdź do sklepu.

Odkurzacz ręczny akumulatorowy Philips FC6148/01

Nie mogło zabraknąć czegoś do sprzątania. W ofercie znajdziemy ręczny odkurzacz akumulatorowy Philips, który sprawdzi się na przykład do sprzątania wnętrza auta. Możemy zabrać ze sobą to urządzenie w dowolne miejsce i wyczyścić każdą przestrzeń. Niestety zabrakło informacji, ile czasu odkurzacz może pracować na jednym naładowaniu. Wiemy, że moc akumulatora wynosi 10,8 V. Do dyspozycji mamy spory zbiornik na zanieczyszczenia, który wystarczy opróżnić nad koszem po zakończonym sprzątaniu. Zastosowano tutaj system bezworkowy. Waga odkurzacza to 1,3 kg.

Aktualna cena to 419,81 zł (promocja) - przejdź do sklepu.