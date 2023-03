Urządzenia Philips w obniżonych cenach na Amazon. Sprawdziłam, co można kupić taniej

Amazon przygotował specjalne promocje na wybrane produkty, z których można skorzystać tylko przez dwa dni. Przyglądam się urządzeniom marki Philips, które można kupić tam w obniżonych cenach. Co opłaca się kupić taniej niż w innych sklepach?

Philips od lat cieszy się ogromną popularnością i jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów jeśli chodzi o elektronikę użytkową. Holenderskie przedsiębiorstwo zostało założone przez Gerarda Philipsa i jego ojca Frederika w 1891 roku. Natomiast początki tej firmy w Polsce sięgają lat 20. XX wieku - to wtedy powstała pierwsza fabryka w Warszawie, w której rozpoczęto produkcję lamp i żarówek.

Jeśli zatem szukacie sprzętów tego producenta, warto korzystać z jak najlepszych okazji cenowych. Na atrakcyjne promocje można trafić w sklepie Amazon. Znajdziemy tutaj przede wszystkim urządzenia AGD do domu. Podpowiadam, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Wiosenne okazje Amazon trwają tylko przez dwa dni (do 29 marca), więc warto się pośpieszyć.

Blender kielichowy Philips Avance Collection (HR3655/00)

To blender kielichowy wyposażony w szklany dzbanek o pojemności 1,8 l, który sprawdzi się do przygotowywania owocowych lub warzywnych smoothie, zup czy innych potraw. Urządzenia zapewnia moc 1400 W, więc nie nie powinniśmy mieć problemu nawet z twardymi produktami. Jak deklaruje producent, blender działa z prędkością do 35 tys. obr./min. Do dyspozycji mamy funkcję pracy pulsacyjnej oraz specjalny program do smoothie. W zestawie otrzymujemy także 2 bidony o pojemności 600 ml, dzięki którym możemy wygodnie zabrać ze sobą przygotowany wcześniej koktajl. Bazę przepisów znajdziemy w aplikacji NutriU.

Na Amazon blender kupicie za 484 zł - przejdź do sklepu. A jeśli chcesz kupić sprzęt na innej stronie, poniżej znajdziesz kilka propozycji:

Oczyszczacz powietrza Philips 2w1 z serii 2000i (AC2729/10)

To urządzenie dwa w jednym - mamy tutaj do dyspozycji zarówno oczyszczacz powietrza, jak i nawilżacz, czyli wszystko co niezbędne, aby prawidłowo zadbać o odpowiednią jakość powietrza w swoim otoczeniu. Urządzenie zostało wyposażone w czterostopniowy system filtracji: filtr wstępny (wyłapuje większy kurz, sierść zwierząt), filtr z węglem aktywnym (neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz szkodliwe gazy), filtr NanoProtect HEPA (wychwytuje pyły zawieszone PM2,5, alergeny, wirusy) oraz filtr NanoCloud (nawilża suche powietrze). Oczyszczacz zalecany jest do pomieszczeń do 40 mkw. Wydajność oczyszczania CADR wynosi 330 m3/h, a jeśli chodzi o wydajność nawilżania jest 600 ml/h. Użytkownik ma wyboru 5 trybów: automatyczny, nocny, antyalergenowy, 2w1 oraz tryb tylko oczyszczanie. Wszelkie informacje dotyczące poziomu jakości powietrza widoczne są na ekranie wbudowanym w oczyszczacz lub w aplikacji mobilnej.

W sklepie Amazon kupisz oczyszczacz za 1647 zł - przejdź do sklepu. A jeśli chcesz kupić sprzęt na innej stronie, poniżej znajdziesz kilka propozycji:

W promocji znajdziesz też inne modele:

Nawilżacz powietrza Philips Serie 2000 (HU2718/10)

Odpowiedni poziom nawilżenia w domu czy mieszkaniu, to gwarancja zdrowia i lepszego samopoczucia.Dlatego warto pomyśleć o zakupie właściwego sprzętu - jedną z propozycji może być nawilżacz ewaporacyjny Philips wyposażony w technologię NanoCloud. Oznacza to, że nawilżanie odbywa się z wykorzystaniem naturalnego procesu parowania. Wewnątrz urządzenia znajdziemy filtry, przez które przedostaje się suche powietrza, a następnie przefiltrowane - w postaci niewidocznej mgiełki - wydostaje się na zewnątrz. Urządzenie zalecane jest do pomieszczeń nie większych niż 32 mkw. Wydajność nawilżania wynosi 200 ml/h. Użytkownik ma do dyspozycji 3 tryby (40%, 50%, 60%), a także ustawienia automatyczne.

Urządzenie jest dostępne w promocyjnej cenie na Amazon za 439 zł - przejdź do sklepu. A jeśli chcesz kupić sprzęt w innym sklepie, poniżej znajdziesz kilka propozycji:

Odkurzacz bezprzewodowy Philips 8000 AQUA PLUS (XC8347/01)

Ja nie wyobrażam sobie sprzątania innym sprzętem. Odkurzacz bezprzewodowy to praktyczne i wygodne rozwiązanie do każdego domu. Marka Philips ma swoim portfolio kilka ciekawych modeli, a jeden z nich znajdziemy w obniżonej cenie w sklepie Amazon. Philips 8000 AQUA PLUS to wielofunkcyjny sprzęt, który sprawdzi się nie tylko do czyszczenia powierzchni płaskich, ale także posłuży do sprzątnięcia mebli, sufitów czy wnętrza auta. Odłączany moduł ręczny pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w każdych warunkach. Co więcej, urządzenie pozwala na mycie podłogi - w zestawie znajdziemy specjalną nakładkę mopującą oraz zbiornik na wodę. Jak podkreśla producent, urządzenie może być użytkowane maksymalnie przez 80 minut na jednym naładowaniu. Pojemność zbiornika na kurz to 600 ml. W zestawie znajdziemy nasadkę do jednoczesnego odkurzania i mycia, długą szczelinówkę, nasadkę zasysającą 360⁰, miniturboszczotkę oraz dodatkowy filtr.

W sklepie Amazon, odkurzacz kosztuje 2099 zł - przejdź do sklepu.

W promocyjnej cenie znajdziecie też inne modele:

Automatyczny ekspres do kawy Philips 5400 Series (EP5441/50)

Warto upolować też ekspres do kawy w niższej cenie. Model Philips EP5441/50 to sprzęt z najnowszej serii ekspresów Philips. Urządzenie automatycznie może przygotować 12 rodzajów kaw. Sprzęt został wyposażony w system do spieniania mleka z możliwością wyboru rodzaju pianki. Możemy zapisać aż 4 profile ustawień (z indywidualnie dobraną mocą, wielkością i temperaturą kawy). Do dyspozycji mamy 5 ustawień mocy, ilości kawy i mleka oraz 3 ustawienia temperatury. Dodatkowo, do dyspozycji mamy funkcję Extra Shot, jeśli zależy nam na nieco mocniejszej kawie. Ekspres został wyposażony w dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem oraz ceramiczny młynek.

Urządzenie możecie teraz kupić w niższej cenie w sklepie Amazon za 2995 zł - przejdź do sklepu. A jeśli chcesz kupić sprzęt w innym sklepie, poniżej znajdziesz kilka propozycji:

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 (HX6839/28)

Warto też rzucić okiem na promocyjne ceny szczoteczek do zębów Philips. W dobrej cenie kupimy model HX6839/28, który został wyposażony w dwa programy czyszczenia (do codziennego czyszczenia i wybielania), czujnik siły nacisku oraz sygnalizator wymiany końcówki. Jak deklaruje producent, urządzenie umożliwia do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Akumulator umożliwia korzystanie ze szczoteczki przez dwa tygodnie bez konieczności ładowania.

Szczoteczka jest dostępna na Amazon w promocji za 373 zł - przejdź do sklepu. A jeśli chcesz kupić sprzęt w innym sklepie, poniżej znajdziesz kilka propozycji:

