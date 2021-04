Urządzenia Xiaomi w super niskich cenach - ruszył Mi Fan Festival 2021

Rozpoczął się Mi Fan Festival 2021, dlatego wiele produktów Xiaomi można kupić w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdzamy, czym warto się zainteresować.

Mi Fan Festival 2021 to cykliczne wydarzenie organizowane przez Xiaomi, które potrwa do 15 kwietnia. W tym czasie będzie można liczyć na duże promocje urządzeń Xiaomi, w tym smartfony, smartwatche i smartbandy, słuchawki czy hulajnogi elektryczne. Na fanów produktów Xiaomi czekają nie tylko duże rabaty, ale również limitowane wersje wybranych sprzętów i akcesoriów. Przykładem jest najnowszy smartfon Redmi Note 10 Pro, który jest do kupienia w specjalnym kolorze Gradient Bronze wraz ze słuchawkami Mi True Wireless Earbuds Basic 2 oraz z koszulką Mi Fan Festival. Cena zestawu to tylko 1499 zł.

Przeceny Xiaomi - najciekawsze promocje:

Smartwatche Mi Watch Black za 499 zł

Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Pulsoksymetr, Pulsometr, Żyroskop

Nawigacja: Tak

Obwód nadgarstka: 130 - 220 mm

Odporności: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Smartwatche Mi Watch Lite Black za 199 zł

Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Pulsometr, Żyroskop

Nawigacja: Tak

Odporności: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Czas pracy: do 9 dni normalnego użytkowania, do 10 godzin w trybie GPS

Smartfon Xiaomi POCO X3 za 949 zł

Ekran: 6,67"

Procesor: Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć: 128 GB

System: Android 10

Smartfony Redmi Note 9 od 649 zł

Wyświetlacz: 6.53", 2340 x 1080px, FHD+

Procesor: MediaTek Helio G85, Ośmiordzeniowy

Wersja systemu: Android 10

Pamięć RAM: 3/4 GB

Pamięć wbudowana [GB]: 64/128

Aparat: Tylny 48 Mpx + 8 Mpx + 2 x 2 Mpx, Przedni 13 Mpx

Komunikacja: Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB C

Pojemność akumulatora [mAh]: 5020

Oczyszczacz powietrza Mi Smart Antibacterial Humidifier za 159 zł

Wymiary: 190 x 190 x 353 mm

Waga: 1,9 kg

Pobór prądu/moc: 25 W

Nawilżanie: 300 ml/h

Pojemność zbiornika: 4,5 l

Głośność: do 38 dB

Zalecany dla powierzchni: do 40 m2

Oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3C za 399 zł

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 40 m2

Wydajność: 320 m3/h

Maksymalny poziom hałasu: 61 dB

Poziom hałasu w trybie nocnym: 31 dB

Filtracja powietrza: 3-stopniowa

Filtry: HEPA, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Tryby pracy: automatyczny, nocny, użytkownika

Czujniki: jakości powietrza, PM 2,5

Odkurzacz Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 za 999 zł

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / tak

Poziom hałasu: 79 dB

Waga: 4 kg

Maksymalny czas pracy: 65 minut

Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter Pro 2 za 2149 zł

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalny zasięg: ok. 45 km

Średnica kół: 8,5"

Waga: 14,2 kg

Hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter 1S za 1 699 zł

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalny zasięg: ok. 30 km

Średnica kół: 8,5"

Waga: 12,5 kg

Słuchawki Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 za 59 zł

Łączność: True Wireless

Budowa słuchawek: Dokanałowe

Mikrofon: Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu: Pasywna

Sprawdźcie również: Kup smartfon Redmi Note 10 Pro i otrzymaj Mi Watch Lite za 0 zł