Urządzenia firmy Xiaomi w Lidlu

Do sieci sklepów Lidl trafiły nowoczesne i inteligentne urządzenia popularnej marki Xiaomi. Sprawdź, co kupisz w niższej cenie.

Spis treści

W ofercie Lidla nieustannie pojawiają się nowe produkty. Tym razem zadowoleni będą fani nowoczesnej elektroniki i marki Xiaomi. Trzy pierwsze produkty tej firmy trafiły właśnie do internetowego sklepu Lidl, a niektóre z nich trafią do sklepów stacjonarnych już po Nowym Roku. Sprawdź, co znaleźliśmy.

Xiaomi Smartband Mi Band 5

Smartband Xiaomi Mi Band 5 to nowoczesna opaska sportowa, która pozwala monitorować codzienną aktywność fizyczną

duży wyświetlacz zapewnia wygodę użytkowania

smartband jest także wodoszczelny

pamięć: 16 MB

łączność: Bluetooth

kompatybilność z systemami operacyjnymi: iOS, Android

wyświetlacz: AMOLED - 2,8 cm (1,1") - 294 x 126 pikseli, dotykowy

monitorowane dane: dystans, spalone kalorie, aktywność, jakość snu, tętno, kroki, fazy snu, poziom stresu, cykl menstruacyjny, personal activity intelligence (PAI), Rapid Eye Movement (REM)

funkcje: czujnik tętna, powiadomienia z kalendarza, zdalna obsługa aparatu, szukanie telefonu, odblokowanie telefonu, alarm o braku aktywności, wymienny pasek, powiadomienia z aplikacji społecznościowych, powiadomienia o połączeniach, alarm, minutnik, bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania, trening oddechu, powiadomienia z aplikacji, sterowanie muzyką, informacje o pogodzie, przypomnienia o spotkaniach, cyfrowy mikrofon MEMS, 11 profesjonalnych trybów sportowych, wyciszanie telefonu

czas pracy na 1 ładowaniu: do 14 dni

rozdzielczość ekranu: 294 x 126 pikseli

przekątna ekranu: 2,8 cm (1,1")

ochrona: szkło hartowane 2,5 D z powłoką chroniącą przed odciskami palców

głębia koloru 16 Bit (65 000 kolorów)

Cena: 99 zł

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

Xiaomi odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL o uniwersalnym zastosowaniu do różnych podłóg

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

Cena: 399 zł

Zobacz również:

Xiaomi MI Smart Air Fryer Frytkownica na gorące powietrze, 1500 W

Xiaomi MI Smart Air Fryer frytkownica na gorące powietrze umożliwia smażenie na mniejszej ilości tłuszczu i przygotowywanie potraw na gorącym powietrzu

możliwość odmrażania, fermentowania i pieczenia

dzięki dodatkowemu wkładowi produkt może dłużyć jako praktyczny grill

poziom niskiej temperatury do suszenia owoców i wytwarzania jogurtu

wyświetlacz: 1,12 cali OLED

łączność: Wi-Fi

koszyk z powłoką zapobiegającą przywieraniu (można myć w zmywarce)

funkcja timera pozwalająca zaplanować posiłki z wyprzedzeniem do 24 godzin

ponad 100 prostych przepisów w aplikacji Mi Home App

można obsługiwać za pomocą aplikacji Google Assistant, Mi Home App i Alexa

można myć w zmywarce

moc: 1500 W

Cena: 379 zł

