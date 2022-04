Urządzenia i gadżety do lunchboxa – co kupić w Lidlu?

W Lidlu znajdziesz wiele urządzeń i akcesoriów, które ułatwią ci przygotowanie zdrowych i kolorowych posiłków. Apetyczna zawartość śniadaniówki pełnej zdrowych przekąsek dla dziecka zachęci nawet największego niejadka! Sprawdź, co przydatnego do lunchboxa jest w Lidlu.

Zdrowe przekąski poza domem – brzmi nierealnie, a jednak to możliwe. Zawartość lunchboxa przygotowana w domu to dobra alternatywa dla gotowych posiłków. Zobacz, jakie urządzenia i akcesoria znajdziesz w Lidlu.

SILVERCREST Gofrownica bąbelkowa, max. 1000 W

Gofrownica idealna do przygotowania chrupiących, puszystych gofrów bąbelkowych, które będą stanowić bardzo atrakcyjną zawartość śniadaniówki. Wyposażona w aluminiowe płyty do pieczenia z powłoką firmy ILAG – producent zapewnia, że powłoka ta zapobiega przywieraniu gofrów do powierzchni płytek. Pieczenie ułatwia czerwona i zielona lampka kontrolna, która informuje o stopniu nagrzania urządzenia. Dodatkowo urządzenie wyposażono w uchwyt Cool-Touch zapobiegający przypadkowemu oparzeniu.

Cena: 81,90 zł

GOURMETmaxx Przenośny blender do smoothie 5 V, 60 W

To sprytne, kompaktowe urządzenie zasługuje na specjalne miejsce w naszym zestawieniu. Idealny do przygotowywania koktajli z kolorowych warzyw i owoców. Wbudowany akumulator pozwala na przygotowanie do 10 porcji zdrowych smoothies lub koktajli. Urządzenie można więc zabrać ze sobą, a składniki posiłku zblendować dopiero przed samym spożyciem. Dzięki temu koktajl będzie świeży i apetyczny. Producent zapewnia, że urządzenie można swobodnie transportować, gdyż pokrywka nie przecieka. Pojemnik wykonano ze szkła, jednak dodatkowo zastosowano silikonową banderolę, co zapobiega wyślizgnięciu się urządzenia z dłoni. I co najważniejsze – nie musisz pamiętać, by naładować blender przed wyjściem z domu – możesz zrobić to w drodze: za pomocą powerbanka lub ładowarki samochodowej.

Cena: 69,90 zł

SILVERCREST Urządzenie do wypieku donutów, max. 1000 W

Czy wiesz, że zamiast kupować niezdrowe przekąski, możesz samodzielnie przyrządzić minipączki i mieć wpływ na to, co znajdzie się w ich składzie? Przy pomocy tego urządzenia jednocześnie upieczesz aż 7 apetycznych donutów. Produkt wyposażono w aluminiowe płyty do pieczenia z powłoką firmy ILAG zapobiegającą przywieraniu. Za bezpieczeństwo użytkownika odpowiada specjalny uchwyt Cool-Touch oraz czerwona i zielona lampka kontrolna informujące o stopniu nagrzania urządzenia.

Cena: 89,90 zł

Giles & Posner Gofrownica w kształcie serca, 750 W

Gofry lubi niemal każdy. A kiedy dodatkowo mają one kształt serca, nikt nie oprze się takiej przekąsce. Możesz przyrządzić je na słodko lub wytrawnie, by przemycić porcję warzyw. Jednorazowo przygotujesz w tym urządzeniu do dwóch gofrów w kształcie serca. Gofrownica ma nieprzywierającą powłokę ułatwiającą ich wyjmowanie. W komplecie znajduje się 10 drewnianych patyczków, które mogą posłużyć do przygotowania uroczych gofrowych lizaków w kształcie serca. Czas wstępnego nagrzewania urządzenia wynosi 3 min., co sprawia, że gofry zdążysz przyrządzić nawet na chwilę przed wyjściem z domu.

Cena: 59,90 zł

PHILIPS Saturator do wody ADD4902BK

Woda z domowego saturatora to znakomita alternatywa dla tej butelkowanej i najzdrowszy zamiennik słodzonych napojów. Do przygotowanej za pomocą saturatora wody gazowanej możesz dodać np. mrożone owoce, zioła lub odrobinę ulubionego soku, by uzyskać orzeźwiający, zdrowy napój. Co ważne, saturator nie wymaga podłączenia do prądu. Jeden nabój z dwutlenkiem węgla wystarczy na przygotowanie ok. 60 l wody gazowanej. Zestaw zawiera już jeden taki nabój. Do saturatora dołączona jest też butelka PET o pojemności 1 l. Ulubioną wodę możesz więc przyrządzić od razu po wyjęciu saturatora z pudełka.

Cena: 299 zł

SILVERCREST Blender ręczny SSMK 350 B1, 350 W

Blender idealny do miksowania i rozdrabniania. Przy jego pomocy przyrządzisz np. przepyszny hummus, który będzie doskonałym dodatkiem do warzyw pokrojonych w poręczne słupki. Urządzenie posiada przycisk turbo do mocnego miksowania impulsowego, a także stopkę skonstruowaną tak, by rozdrabniać produkty bez rozpryskiwania.

Cena: 49,99 zł

