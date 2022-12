Urządzenia tej popularnej marki kupisz teraz nawet 60% taniej! Idealne na prezent

Przedświąteczne wyprzedaże to idealny moment na zakup prezentów lub nowych sprzętów do domu. Zobaczcie, na jakie promocje można liczyć u jednego z topowych producentów.

Przed świętami można liczyć na atrakcyjne okazje. Postanowiłam sprawdzić, co proponuje marka Philips - do kupienia są wybrane urządzenia AGD ze zniżką do 60%. Wybrane obniżki działają z kodem rabatowym, a inne zostały już automatycznie przecenione. Sami wybierzcie, co Was najbardziej interesuje.

Urządzenia Philips w promocyjnej cenie

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)

Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby: Clean, Ochrona dziąseł, Biały

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku

Przypomnienie o wymianie końcówki

Cena z kodem: 449 zł - przejdź do sklepu

Automatyczny ekspres do kawy EP1220/00

Regulowana wysokość kranika: Od 85 do 145 mm

System spieniania mleka

Części można myć w zmywarce

Zgodność z filtrami AquaClean

Ekran dotykowy

Długość przewodu: 100 cm

Napięcie: 230 V

Pojemność zbiornika wody: 1,8 l

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g

Waga produktu: 7.5 kg

Ciśnienie pompki: 15 bar

Wymiary produktu: 246x371x433 mm

Cena z kodem: 1399 zł - przejdź do sklepu

Nawilżacz Seria 2000 HU2510/10

Waga produktu: 1,661 kg

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 184x184x324

Technologia NanoCloud

Zalecana wielkość: 31 m²

Napięcie: 220–240 V

Długość przewodu: 1,2 m

Zasięg działania: 31 m²

Moc: 11 W

Zbiornik na wodę: 2 l

Czas działania: 10,5h

Wydajność nawilżania: 190ml/h

Poziom ciśnienia akustycznego: 22,5 dB

Cena z kodem: 299 zł - przejdź do sklepu

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj produkt z danej oferty do koszyka. W koszyku dodaj wygenerowany kod rabatowy (otrzymasz go na maila). Po naliczeniu rabaty przejdź do płatności.

Świąteczne promocje

Ovi Smart XXL HD9867/90 za 1379 zł zamiast 1679 zł - sprawdź

Automatyczny ekspres do kawy Saeco Xelsis za 3 499 zł zamiast 6 219 zł - sprawdź

Szczoteczka DiamondClean 9000 za 1099 zł zamiast 1629 zł - sprawdź

Kompaktowy robot kuchenny Daily Collection za 369 zł zamiast 499 zł - sprawdź

Oczyszczacz powietrza AC3055/50 za 1899 zł zamiast 2469 zł - sprawdź

Wyciskarka wolnoobrotowa Viva Collection HR1888/70 za 719 zł zamiast 909 zł - sprawdź

