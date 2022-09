Urządzenie znanej marki jest teraz dostępne w Biedronce [06.09.2022]

W jednym z najpopularniejszych dyskontów dostępne jest bardzo funkcjonalne urządzenie do pielęgnacji. W sam raz, by o siebie zadbać. Zobacz, co to takiego i w jakiej jest cenie.

W najnowszej ofercie sieci Biedronka znajdziesz sprzęt w sam raz, by zadbać o siebie. Mowa o prostownicy do włosów marki Philips. Jak zawsze, jest ona dostępna w biedronkowej cenie. Oferta obowiązuje w dniach od 5 do 17 września 2022 r., urządzenie jest więc już dostępne w sklepach. Sprawdź szczegóły!

Prostownica Philips ThermoProtect BHS375/00

Prostownica ta wyposażona została w płytki ceramiczne z keratyną, które mają za zadanie dbać o łatwe przesuwanie się po włosach. Co ważne, wyposażona została w technologię ThermoProtect, która ma rozprowadzać ciepło na płytkach równomiernie, dzięki czemu można zapobiec przegrzaniu i zniszczeniu włosów. Użytkownik ma do wyboru 2 ustawienia temperatury: niższą, idealną do drobnych poprawek i delikatnego układania włosów, a także wyższą, której można użyć, by trwale wyprostować wszystkie włosy. Można ustawić temperaturę w zakresie od 180 do 220 st. C. Ważnym atutem tego sprzętu jest też krótki czas nagrzewania – prostownica ma być gotowa do pracy po 60 sekundach.

Cena: 99 zł Przejdź do pełnej oferty

Pełną ofertę Biedronki znajdziesz pod tym linkiem.

