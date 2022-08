Urządzenie znanej marki jest teraz dostępne w Biedronce [26.08.2022]

W jednym z najpopularniejszych dyskontów dostępne jest bardzo funkcjonalne urządzenie wielofunkcyjne. W sam raz dla ucznia oraz studenta. Zobacz, co to takiego i w jakiej jest cenie. Jeszcze tylko dwa dni!

W najnowszej ofercie sieci Biedronka znajdziesz sprzęt w sam raz na nadchodzący rok szkolny. Urządzenie to będzie też przydatne podczas przygotowywania domowego biura. Mowa o drukarce marki HP, która potrafi naprawdę sporo. W dodatku, jak zawsze, jest dostępna w biedronkowej cenie. Oferta obowiązuje w dniach od 16 do 28 sierpnia 2022 r., czyli zaledwie do końca tego tygodnia. Sprawdź szczegóły!

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2710e

To urządzenie potrafi drukować, skanować oraz kopiować dokumenty. Producent zastosował w tym urządzeniu termiczną technologię druku HP Inkjet. Dużym atutem jest dostępność funkcji takich, jak druk czy skanowanie, za pośrednictwem aplikacji HP Smart. Ponadto, pozwala ona na kopiowanie dokumentów za pomocą telefonu. Niestety, drukowanie dwustronne jest możliwe jedynie ręcznie. Jednak nie jest to znacząca wada tego sprzętu – jeśli z reguły nie potrzebujemy drukowania dwustronnego, to z pewnością wystarczy nam ta opcja. Tak czy siak, to urządzenie prawdopodobnie będzie wystarczające na potrzeby wszystkich domowników.

Parametry:

szybkość procesora: 180 MHz

możliwość druku na papierze: zwykłym, fotograficznym lub broszurowym

prędkość druku w czerni: 7 str./min

prędkość druku w kolorze: 5 str./min

Cena: 199 zł Przejdź do pełnej oferty

