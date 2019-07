Usługa EA Access na PS4 już dostępna. Znamy cenę i listę dostępnych gier

Z kilkuletnim opóźnieniem, ale już jest - usługa EA Access, trafiła na konsolę PlayStation 4.

EA Access to usługa abonamentowa Electronic Arts. W zamian za stałą opłatę otrzymujemy dostęp do kilkudziesięciu gier producenta. To jednak nie wszytko, abonenci EA Access otrzymują wcześniejszy dostęp do premierowych wydań gier EA, jak również mogą liczyć na 10% zniżkę przy zakupie pełnych wersji gier, dodatków czy przepustek sezonowych.

Abonament EA Access wyceniono na konsoli Sony na 14,99 zł za miesiąc lub 79,99 zł na rok, czyli dokładnie tyle samo co w przypadku konsoli Xbox One i PC. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę z usługa musicie najpierw pobrać darmową aplikację EA Access Hub, a następnie wykupić subskrypcję.

Użytkownicy konsoli PlayStation 4 na start otrzymali kilkadziesiąt tytułów do wyboru, wśród najciekawszych warto wymienić: Battlefield V, FIFA 19, Star Wars: Battlefront 2, Mass Effect: Andromeda czy Unravel Two. Pełną listę dostępnych w EA Access gier znajdziecie poniżej.