Usługi HMS i AppGallery - idealne rozwiązanie dla przystępnych cenowo smartfonów?

Usługi Huawei Mobile Services i autorski sklep AppGallery pozytywnie wpływają na wydajność tańszych smartfonów. W gratisie otrzymamy także aplikacje o wartości ponad 400 zł.

Spis treści

Huawei od kilku miesięcy realizuje swoją nową wizję, w ramach której na rynku pojawiają się niezwykle ciekawe i przystępne cenowo urządzenia, a pierwsze efekty są już mocno widoczne na naszym rynku.

Szerokie portfolio produktów dopasowanych do Twoich potrzeb

Po premierze flagowych fotosmartfonów z rodziny P40 nadszedł czas na znacznie ciekawsze z punktu widzenia polskiego konsumenta modele P40 lite, Y6p oraz Y5p. Gamę nowych produktów uzupełnia także 8 calowy tablet MatePad T8. Każde z urządzeń pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android z wbudowanymi usługami HMS - Huawei Mobile Services. Oprogramowanie uzupełnione zostało znaną i lubianą nakładką EMUI.

Najnowsze oprogramowanie w standardzie

Nowe produkty firmy Huawei niezależnie od segmentu cenowego pracują pod kontrolą najnowszych wersji systemu operacyjnego Android. Kupując kosztującego zaledwie 599 zł Huawei'a Y6p otrzymujemy Android'a 10 z nakładką EMUI 10 znaną z flagowych modeli P40 i P40 Pro. W świecie Androida jest to niespotykane. Budżetowe urządzenia zazwyczaj muszą zadowalać się przestarzałym oprogramowaniem charakteryzującym się niskim poziomem bezpieczeństwa. Decydując się na sprzęt Huawei'a nie musimy martwić się o oprogramowanie i aktualizacje przez długi czas.

Rozbudowane usługi HMS i nakładką graficzna EMUI

Nowe smartfony Huawei dostarczane są z usługami HMS - Huawei Mobile Services. Jest to autorski ekosystem chińskiego producenta, który składa się z Mobilnej Chmury, Przeglądarki, Asystenta Huawei, Przeglądarki sieciowej Huawei oraz autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ekosystem HMS oraz system Android z nakładką EMUI są rewelacyjne zoptymalizowane. Tanie smartfony Huawei'a działają znacznie szybciej od swoich konkurentów, co potwierdziliśmy w naszym teście modelu Y6p.

Kluczowym elementem usług Huawei Mobile Services jest autorski sklep z aplikacjami AppGallery. Obecnie znajduje się w nim ponad 900 polskich aplikacji, a ich ilość zwiększa się z dnia na dzień. Dodatkowo możemy skorzystać z ponad 35 tysięcy popularnych aplikacji z całego świata.

Sklep AppGallery posiada intuicyjny interfejs podzielony na kilka zakładek. Programy i gry wyszukamy za pośrednictwem wyszukiwarki. W poszukiwaniu nowych aplikacji możemy skorzystać z zakładki Popularne, gdzie znajdziemy najchętniej pobierane aplikacje i gry zgromadzone w rankingach. Co ważne Polscy użytkownicy zobaczą, jaki aplikacje cieszą się największą popularnością w naszym kraju. Każdy program, który znajduje się w AppGallery został przypisany do co najmniej jednej, z aż 18 kategorii.

AppGallery oferuje także wbudowany Menedżer, za pośrednictwem którego zaktualizujemy zainstalowane aplikacje oraz usuniemy pliki .APK pobrane do pamięci lokalnej urządzenia. Z poziomu AppGallery możemy także pozbyć się zbędnych plików niepotrzebnie zajmujących pamięć masową naszego urządzenia.

Kosztowne aplikacje całkowicie za darmo

Kupując smartfon Huawei'a wyposażony w usługi Huawei Mobile Services otrzymamy sporo gratisów. Chiński producent przygotował dla konsumentów znad Wisły wiele ciekawych propozycji.

Bezterminowa licencja na AutoMapę na każdym urządzeniu

Zdecydowanie najważniejszym prezentem jest bezterminowa licencja na AutoMapę. Jest to jedna z najlepszych nawigacji GPS dostępnych na urządzenia z systemem operacyjnym Android. Dwuletnia licencja na AutoMapę z mapami całej Europy kosztuje 189 zł. Użytkownicy smartfonów Huawei'a otrzymują dożywotnią licencję za darmo. Niezaprzeczalną zaletą nawigacji AutoMapa jest możliwość pobrania map całej Europy do pamięci masowej urządzenia, dzięki czemu nie jesteśmy narażeni na opłaty za dane pakietowe w roamingu. AutoMapa to produkt z polski, dzięki czemu otrzymamy kilka funkcji, których na próżno szukać w rozwiązaniach konkurencji. Nawigacja oferuje niezwykle dokładną bazę fotoradarów, punktów POI oraz informuje o wszystkich oznakowanych przejazdach kolejowych.

Audiobook'i, muzyka i gry również za darmo

Po pobraniu aplikacji Allegro z AppGallery posiadacze smartfonów Huawei otrzymają bon o wartości 20 zł na pierwsze zakupy, których suma wyniesie co najmniej 50 zł. Kolejnym prezentem jest trzymiesięczna subskrypcja Empik Go o wartości 29,97 zł.

Niemniej istotnymi gratisami są 6 miesięczna, bezpłatna subskrypcja TIDAL HiFi o wartości 119,94 zł oraz trzymiesięczny dostęp do audiobooków za pośrednictwem aplikacji Tok FM.

Producent przygotował również niespodziankę dla fanów gier. W Top Speed: Drag & Fast Racing otrzymają oni za darmo 100 Złotych Monet.

Wszystkie wyżej wymienione aplikacje dostępne są w AppGallery za darmo, a gratisy aktywowane są od razu po pobraniu.

Kupując jedno z urządzeń Huawei, zupełnie za darmo otrzymujemy aplikacje, gry i subskrypcje o wartości co najmniej 400 zł. To imponująca suma, a musimy pamiętać, że najtańsze urządzenia uprawnione do skorzystania z wyżej wymienionych promocji kosztują mniej, niż 500 zł.

Szukasz przystępnego cenowo smartfona? Huawei to odpowiedni wybór

Zbliżają się wakacje, a Ty myślisz nad zmianą swojego smartfona? Przystępne cenowo smartfony Huawei'a to rewelacyjny wybór.

Najnowsze modele z serii Y oraz P nie zrujnują Twojego budżetu domowego, a na dodatek zaoferują mnóstwo ciekawych programów, za które normalnie zapłaciłbyś kilkaset złotych. Dodatkowo nasze testy modeli Y6p oraz P40 lite potwierdziły, że decydując się na tani smartfon od Huawei otrzymamy płynnie działające urządzenie z wysokiej klasy aparatami.