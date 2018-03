Usługi biznesowe w nazwa.pl – korzyści i bezpieczeństwo

Obecnie klienci firm hostingowych oczekują od swoich usługodawców znacznie więcej niż tylko nawet najlepszych funkcji zarządzania serwerem, domenami czy pocztą. Silną kartą przetargową stają się usługi biznesowe, które mają za zadanie oszczędzać czas, ułatwiać prowadzenie biznesu w internecie oraz zapewniać lepsze dotarcie do wybranej grupy docelowej.

Posiadanie odpowiednio rozbudowanego portfolio skutecznych narzędzi biznesowych jest dla firm hostingowych kluczem do sukcesu. W ramach oferty otrzymujemy bowiem możliwość wyboru usług, które przy odpowiednim wykorzystaniu mogą zapewnić nam przewagę konkurencyjną, chociażby w postaci trafniejszego komunikowania naszej oferty potencjalnym odbiorcom. Możliwe staje się sprawne uruchamianie w pełni działających stron czy sklepów, a zatem także szybsze rozpoczęcie sprzedaży własnych produktów. Jak znaleźć narzędzia skuteczne i przynoszące wymierne korzyści biznesowe? Za dobry przykład mogą posłużyć usługi oferowane przez nazwa.pl.

Kreator stron WWW – uruchom witrynę w kilka minut

Niezwykle istotna, szczególnie na początku procesu wchodzenia na rynek, jest funkcjonalna i skuteczna strona WWW. W portfolio narzędzi nazwa.pl znajdziemy kreator, który umożliwia uruchomienie serwisu za pomocą dosłownie kilku kliknięć. Oczywiście, nieco więcej czasu będziemy potrzebować na stworzenie bardziej zaawansowanej witryny, jednak proste wizytówki to kwestia minut.

Usługa kreatora umożliwia nam wybranie gotowego szablonu strony z 30 dostępnych, w pełni funkcjonalnych, propozycji. Warto zaznaczyć, że wzory serwisów WWW dla ułatwienia pogrupowano w kategorie tematyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie trafnie dobrać charakterystykę naszego przyszłego serwisu do specyfiki odbiorców.

W ramach narzędzia użytkownicy otrzymują możliwość dodawania tekstów, grafik statycznych i animowanych, filmów, plików do pobrania, wyszukiwarki treści, tworzenia formularzy czy projektowania atrakcyjnych wizualnie cenników. To jednak nie wszystko, bowiem w ramach kreatora możemy także skorzystać z wielu udogodnień stricte związanych z pozycjonowaniem – przyjaznych adresów URL czy specjalnych pól do definiowania opisów podstron oraz słów kluczowych. Co więcej, nazwa.pl oferuje także wsparcie swojego partnera w zakresie pozycjonowania strony pod kątem jej widoczności w wyszukiwarkach internetowych.

Narzędzie kreatora dostępne jest w dwóch wersjach abonamentowych: 0,99 zł lub 3,99 zł netto miesięcznie. Pakiety różnią się od siebie m.in. maksymalną dostępną powierzchnią na dane czy liczbą podstron, jakie możemy utworzyć.

Sklepicom – prosta droga do sukcesu w e-handlu

Także w przypadku narzędzia do obsługi sklepów internetowych do naszej dyspozycji oddano szereg gotowych i bezpłatnych szablonów, na których podstawie możemy stworzyć w pełni funkcjonalny sklep internetowy. Oprócz standardowych opcji edycji treści, kategorii i zawartości warto wspomnieć o kilku bardziej zaawansowanych opcjach, dostępnych w ramach tego narzędzia. Do ciekawych rozwiązań należą m.in.: pełen dostęp do kodu HTML i CSS, zaawansowane opcje prezentacji produktów oraz zarządzania nimi, funkcje związane z rabatowaniem czy integracja z czołowymi serwisami społecznościowymi.

Co ważne, sklepy stworzone w ramach usług Sklepicom są niejako automatycznie zoptymalizowane pod kątem widoczności w wyszukiwarkach (przyjazne linki, metaopisy czy słowa kluczowe). Niezależnie od tego użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów SEO w ramach usług świadczonych przez partnera nazwa.pl. Nie bez znaczenia jest także obsługa techniczna, dostępna w trybie 24/7 – to znacznie zwiększa stabilność działania naszego sklepu, szczególnie w przypadkach niespodziewanych awarii.

Sklepicom dostępny jest w ramach dwóch pakietów w cenie 13,99 zł lub 19,99 zł netto miesięcznie. Poszczególne opcje różnią się od siebie np. maksymalną liczbą kategorii, powierzchnią dyskową czy liczbą produktów, jakie mogą zostać dodane do sklepu.

Dwa powyższe przykłady oprócz stopnia zaawansowania oferty wyróżnia także bezpieczeństwo związane z dostawcą mającym ogromne i wieloletnie doświadczenie na polskim rynku. Przecież do odniesienia zamierzonego sukcesu biznesowego niezbędne jest spełnienie kilku warunków: wykorzystanie najnowszych technologii, duża stabilność działania oraz możliwość zaoszczędzenia, niezwykle istotnych, środków finansowych.

