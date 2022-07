Usługi w chmurze – czy na pewno bezpieczne?

Władze odebrały autorce dostęp do napisanej powieści. Dzieło liczyło milion słów.

Spis treści

Powieść z milionem słów ocenzurowano, zanim została ukończona. Teraz użytkownicy chińskich usług pracy w chmurze zastanawiają się, jak daleko może sięgać państwowa cenzura.

Wyobraź sobie, że pracujesz nad swoją powieścią na domowym komputerze. Jest prawie skończona; napisałeś już około miliona słów. Nagle oprogramowanie do przetwarzania tekstu online informuje Cię, że nie możesz już otworzyć wersji roboczej, ponieważ zawiera nielegalne informacje. W ciągu jednej chwili cała Twoja praca ginie.

Zobacz również:

To właśnie przydarzyło się w czerwcu chińskiej powieściopisarce piszącej pod pseudonimem Mitu. Pracowała ona z WPS, krajową wersją oprogramowania do przetwarzania tekstu w chmurze, taką jak Google Docs lub Microsoft 365. Na forum literatury chińskiej Lkong 25 czerwca Mitu oskarżyła WPS o „szpiegowanie i zablokowanie szkicu”, pod pretekstem znalezienia nielegalnej zawartości.

Wiadomość o zdarzeniu pojawiła się w mediach społecznościowych 11 lipca po tym, jak napisało o nim kilku chińskich influencerów. Tego dnia przypadek Mitu stał się najpopularniejszym tematem na Weibo, a wielu użytkowników zastanawiało się, czy WPS narusza ich prywatność. Następnie chińskie wydanie The Economic Observer poinformowało, że w przeszłości kilku innych internetowych powieściopisarzy zostało zablokowanych na WPS z niejasnych powodów.

Skarga Mitu wywołała dyskusję w chińskich mediach społecznościowych na temat cenzury i odpowiedzialności za postępowanie platformy technologicznej. Wskazywano również na napięcie między rosnącą świadomością prywatności u chińskich użytkowników a obowiązkiem firm technologicznych do cenzurowania treści w imieniu rządu.

– Jest to przypadek, w którym być może widzimy, że te dwie rzeczy rzeczywiście mogą się ze sobą kolidować – mówi Tom Nunlist, analityk ds. chińskiej polityki cyfrowej i danych w pekińskiej grupie badawczej Trivium China.

Chociaż dokument Mitu został zapisany online i był już udostępniony redaktorowi w 2021 roku, autorka mówi, że była jedyną osobą edytującą go w tym roku, kiedy został nagle zablokowany. – Treść jest prawie gotowa i można by ją niedługo opublikować, ale WPS zdecydował, że należy ją zablokować. Kto dał tej platformie prawo do przeglądania prywatnych dokumentów użytkowników i arbitralnego decydowania, co z nimi zrobić? – pyta Mitu.

Firmy muszą się podporządkować

WPS Office został stworzony w 1989 roku przez chińską firmę programistyczną Kingsoft, która twierdzi, że ma 310 milionów użytkowników miesięcznie. Kingsoft częściowo korzysta z państwowych dotacji i kontraktów, ponieważ chiński rząd ze względów bezpieczeństwa chciał wzmocnić lokalne firmy w stosunku do rywali zagranicznych.

Firma wydała dwa oświadczenia od czasu pierwszej skargi, wyjaśniając, że jej oprogramowanie nie cenzuruje lokalnie przechowywanych plików. Jednak dalej pozostaje niejasne, co WPS robi z plikami udostępnianymi online.

– Wszystkie platformy, które świadczą usługi za pośrednictwem internetu, są odpowiedzialne za przegląd treści rozpowszechnianych na ich stronach WWW – napisano w oświadczeniu z 13 lipca, powołując się na chińskie prawo dotyczące cyberbezpieczeństwa i inne odpowiednie przepisy. Kingsoft nie odpowiedział na prośbę MIT Technology Review o komentarz.

W komentarzach pod najnowszym oświadczeniem WPS na Weibo użytkownicy chcą, aby serwis odpowiedział na wiele pytań. „Czy możecie zagwarantować, że nie uzyskacie dostępu do naszych dokumentów? Jeśli możecie, będę nadal korzystał z Waszych usług; jeśli nie możecie, poproszę o zwrot pieniędzy za moje członkostwo; od kilku lat regularnie je odnawiam, ale teraz jestem przerażony” – napisał jeden z użytkowników.

WPS nie potwierdził oficjalnie, czy to właśnie moment dzielenia się pracą (udostępnianie) uruchamia algorytmy cenzorskie. Jednak komentarz pozostawiony 13 lipca przez konto obsługi klienta WPS na Weibo wydaje się potwierdzać tę hipotezę: „synchronizacja i przechowywanie w chmurze nie uruchomi recenzji; dopiero utworzenie linku udostępniania dokumentu uruchamia ten mechanizm”. Nawet dla chińskich internautów przyzwyczajonych do surowych przepisów, jest to krok za daleko.

Cenzura w Chinach to zjawisko normalne

Ponieważ platformy do udostępniania dokumentów stają się w Chinach coraz popularniejsze, cenzura treści stała się tam czymś zupełnie normalnym. Do tej pory jednak wkraczała tylko wtedy, gdy dokument był szeroko udostępniany i oglądany. Na przykład w 2020 roku chiński artysta znany jako Jianguo Xiongdi zaprosił publiczność do współtworzenia dokumentu zawierającego wszystkie słowa uznawane w Chinach za niemile widziane przez władze. Zauważenie i ocenzurowanie tego dzieła zajęło platformie do udostępniania dokumentów Shimo prawie 10 godzin. Do tego momentu większość chińskich użytkowników wierzyła, że ich prywatne pliki, krążące tylko wśród przyjaciół i rodziny, nie będą objęte taką samą uwagą i monitorowaniem, jak dokumenty publiczne.

– Niezadowolenie użytkowników jest czymś naturalnym, ale praktyka WPS dotycząca przeglądania wszystkich dokumentów (o ile ma miejsce) jest prawdopodobnie dozwolona przez chińskie prawo dotyczące cyberbezpieczeństwa – mówi Tom Nunlist.

Wszyscy dostawcy usług internetowych są zobowiązani do usuwania i blokowania treści na swojej platformie „po odkryciu informacji, których publikowanie i przesyłanie jest zabronione przez przepisy prawa lub przepisy administracyjne”, mówi art. 47 chińskiej ustawy o bezpieczeństwie cyfrowym.

W ostatnich latach chiński rząd zwiększył swoje możliwości kontroli przepływu informacji, jednocześnie ograniczając wykorzystywanie danych osobowych przez firmy technologiczne, przełomową ustawą o ochronie danych osobowych. Jednak kontrowersje związane z WPS pokazują, że istnieje nieodłączne napięcie między tymi dwoma celami politycznymi. Wielu chińskich użytkowników to zrozumiało. Komentarz z największą ilością polubień, który pojawił się pod pierwszym postem z oświadczeniem WPS, brzmi: „To oczywiście nie jest problem Kingsoft, ale nikt nie odważy się zapytać o to, kto naprawdę jest odpowiedzialny [za cenzurowanie prywatnych treści]”.

Nikt się nie odważy, bo jak wiemy, autorytarna chińska władza nie przebiera w środkach, jeżeli chodzi o obronę swoich wpływów i korzyści, które przynoszą.

Źródło: MIT Technology Review