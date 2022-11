Uśmiech zdrowszy niż kiedykolwiek za mniej niż stówkę? Oto lidlowa propozycja na Black Friday! [18.11.2022]

Black Friday już niebawem! Sieć już teraz zapowiada, co znajdzie się w ofercie promocyjnej i na jakie rabaty możemy liczyć. Wśród najciekawszych ofert znalazła się też szczoteczka elektryczna, którą w ramach czarnopiątkowych promocji kupimy bardzo tanio.

Któż z nas nie marzy o zdrowym, lśniącym uśmiechu niczym z reklamy? Aby odpowiednio zadbać o higienę jamy ustnej, warto zaopatrzyć się w niezbędne urządzenia. Oczywiście, jednymi z najbardziej efektywnych gadżetów są szczoteczki elektryczne, jak np. szczoteczka Oral-B, która w Lidlu z okazji Black Friday będzie dostępna w bardzo korzystnej cenie. Co ważne, ta oferta obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych co oznacza, że nie kupimy tej szczoteczki w internetowym sklepie Lidl.

Uwaga! Oferta obowiązuje wyłącznie w dniach od piątku, 25 listopada 2022 r. do poniedziałku, 28 listopada 2022 r.

Szczoteczka elektryczna Oral-B

Szczoteczkę tą charakteryzują ruchy rotacyjno-oscylacyjne. Co ważne, ma funkcję timera, dzięki czemu nie musimy zastanawiać się, czy myjemy zęby odpowiednio długo. W zestawie znajdziemy stację ładującą oraz dwie końcówki.

Dzięki wymiennym elementom jedno urządzenie może służyć całej rodzinie. Do tej szczoteczki pasują różnego rodzaju końcówki marki Oral-B, co umożliwia dopasowanie rodzaju włosia do indywidualnych potrzeb. Wymiana elementu trwa kilka sekund i jest bardzo prosta – z tym zadaniem poradzi sobie każdy domownik.

Szczoteczka Oral-B będzie kosztować w Lidlu zaledwie 69 zł zamiast 99 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

